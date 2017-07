11 kuulsat inimest, kes on aseksuaalsed

Teadupoolest ei ole seksuaalsusega asjalood nii lihtsad, et kõik inimesed identifitseeriksid end puhtalt hetero- või homoseksuaalsena. Mida aeg edasi, seda rohkem räägitakse ka avalikult seksuaalsuse skaala erinevatest otstest ning seksuaalsest fluiidsusest. Mitmed tuntud inimesed on avalikult öelnud, et on aseksuaalsed – mõned neist on nooruses olnud suhtes ning hiljem valinud tsölibaadi, teistel pole aga elu jooksul ühtki suhet olnudki.