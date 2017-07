Eksi naasmise põhjused, mis ei ole seotud armastusega

Suhteekspertide abiga oleme toonud teieni põhjused, miks eks tegelikult sind tagasi võib tahta. Asi ei pruugi olla üldse selles, et sa sind ikka veel armastab.

Ta on üksildane

Raske on hakata kõike üksi tegema, kui enne veetsid palju aega koos partneriga. Üksildus võib olla isegi valusam, kui lahkuminek ise.

Tihti ei pruugita tegelikult vajada isegi eksi lähedust, vaid on üldine soov armastuse ja läheduse järele. Sinu eks võib naasta, sest tal on raskusi vallalisena toimetulekuga, ta ei pruugi tegelikult sind otseselt igatseda.

Kui ta helistab ja ütleb, et on sind väga igatsenud, ilma kirjeldamata, mida ta täpselt igatseb, siis on suur tõenäosus, et ta on lihtsalt segaduses ja tahab sind tagasi valust lahti saamise eesmärgil.

Seega, kui sinu eks ei ütle selgelt, mis on muutunud ja miks ta sind tagasi tahab, siis on ta tõenäoliselt lihtsalt üksildane. Sa võid soovitada tal tinder alla laadida või adopteerida kutsikas.

Ta vajab oma enesehinnangule kinnitust

Eksid tulevad tagasi mitmetel põhjustel, aga väga tihti on selleks see, et nad otsivad kinnitust, et nad väärt armastust. Ühiskonnas, mis väärtustab suhteid, ei ole vallaline kõige lahedam olla ja võib tekitada inimestes lausa ebamugavust.

Kui mõni inimene seostab vallalise staatust sellega, et ollakse õnnetu, ebaatraktiivne või katki, siis suhte lõpp võib tunduda väga hirmutav ja tehakse kõik, et pääseda nendest hirmudest. Tullakse tagasi jutuga, et armastatakse siiski oma kaaslast ja ollakse muutunud.

Sina ei pea olema suhtes kellegi terapeut.

Ta idealiseerib minevikku

Kohtingute käimine võib olla väga hirmutav. Kohting tähendab seda, et sa põhimõtteliselt veedad vähemalt tund aega võõraga, kes võib vabalt olla ka psühhopaat. Võõra inimese seltskonnas on keeruline olla haavatav ja kedagi kutsuda kohtingule on raske, sest on võimalus, et keeldutakse.

Mõnikord me idealiseerima oma eksi, sest me pole kedagi uut leidnud või me ei taha kogu seda uue otsimise protsessi läbi teha.

Tagantjärgi on kerge suhet romantilisemaks kujutada. Sa võid mõelda, et asjad ei olnud tegelikult nii halvad või et keegi pole kunagi nii spontaanne, kui mu eks. Reaalsus on see, et sa ei saa seda enne teada, kui käid jälle kohtingutel.

Kui ka sina üritad eksiga suhet paremaks ja romantilisemaks mõelda, siis keri tagasi nende koledate sõnumite juurde, mis te üksteisele tülide käigus saatsite. Ära piina ennast, vaid mõtle pigem nendele asjadele, miks sa otsustasid juba suhte kord lõpetada.

Ta on tegelikult teinud vea

Sa ei ole ikka veel kindel, et sinu eks tahab tagasi tulla kõikidel valedel põhjustel? Ehk peaksid andma talle siis veel ühe võimaluse. Kokku tagasi minek aitab paljastada, miks te otsustasite üldse lahku minna.

Kui sa valid selle äärmusliku meetodi, siis kaitse oma südant. Eksiga kokku tagasi minek, isegi ainult üheks õhtuks, võib olla väga keeruline.

Ole kindel, et eksi põhjused tagasi kokku minekuks on mõjuvad ja kaalu otsust hoolikalt. Kui ta tundub lihtsalt üksildane, ebakindel või minevikus kinni olev, siis mine temast parem uuesti lahku.

Jäta meelde, et sulle ei pea tingimata meeldima ka eksi uus versioon.