Null-kalori tooted teevad sind paksuks ja võivad põhjustada viljatust

Viimastel aastatel on teadlased uurinud rohkem madala kalorsusega tooteid ning suhkruasendajaid. Mitmed neist on näidanud, et tehislikel suhkruasendajatel on mitmeid kõrvalmõjusid ajutegevusele, viljakusele, kaalule ning südamele.

Hiljuti Kanada terviseajakirjas avaldatud uurimuse kohaselt on neil, kes tarbivad päevas ühe või rohkem kunstlikult magustatud jooki, on suurem tõenäosus kannatada ülekaalulisuse, südame-veresoonkonna probleemide või diabeedi küüsis.

Usutakse, et kui on null kalorit, siis on null kahju, vahendab WellAndGood. Tegelikkuses peitub tervises nii palju rohkem kui vaid kalorid. Veel üks põhjus, miks lõpetada enda zero-jookide tarbimisharjumus.