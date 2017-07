Kõige olulisem omadus, mida potentsiaalse partneri puhul arvesse võtta

Esmalt hindad sa iseenda võimalusi ja küsid endalt:

Kas ma olen emotsionaalselt suhteks valmis?

Kui atraktiivne ma potentsiaalsele partnerile olen?

Kuidas ma aru saan, et olen leidnud selle õige?

Hinnates oma kaaslast, küsid endalt:

Kui külgetõmbav ta minu jaoks on?

Kas ma saaksin temaga ühise elu luua?

Olgu, seda ei tea… Aga kas ma tahan temaga teist korda kokku saada?

Korraga toimub väga palju ja kogu seda infot analüüsides pead aru saama, mis on päriselt tähtis ja mis on ebaoluline. Psühholoog Alexandra Solomon soovitab ajakirjas Psychology Today pöörata tähelepanu kõige olulisemale omadusele, mida potentsiaalse partneri juures otsida. See omadus ei hakka tutvumisportaalis silma, aga selle omaduse puudusest saad väikeste vihjete aimu juba esimesel kohtingul. See on väga oluline omadus, sest see määrab suurt rolli suhte püsima jäämises. Seda on vaja teil mõlemal, et luua õnnelik ja vastastikku rahuldustpakkuv suhe.

Mis on kõige olulisem omadus? See on relatsiooniline eneseteadvus ehk võime analüüsida seda, mida sa tunned ja kuidas teistega suhestud. Relatsioonilise eneseteadvusega inimesed oskavad alljärgnevat.

Nad oskavad rääkida oma varasematest suhetest ja seda, kuidas need on kujundanud nende praeguseid suhteid.

Nad oskavad pöörata oma tähelepanu sissepoole ja välja öelda, mida nad tunnevad (selle asemel, et oma tundeid välja elada).

Nad näevad suhteprobleemides kombinatsiooni sellest, mida nad ise tegid valesti ja mida teine tegi valesti.

Nad suudavad enda kohta tagasisidet kuulata ilma, et hakkaks vastu vaidlema või paneks plehku. Või siis suudavad nad vähemalt märgata seda, kui hakkavad vastu panema või ära jooksma ja üritavad avatud südamega uuesti tagasisidet kuulata.

Kui su eesmärgiks on astuda püsisuhtesse või abielluda, siis on suhteid puudutav eneseteadvus olulisem kui kõik muud näitajad, millest tavaliselt kinni hoitakse (haridus, sissetulek, pikkus vms). Luues pikka suhet on sul vaja enda kõrvale inimest, kes jääb alles ka siis, kui kõik lendab uppi. Rasketel aegadel peab partner olema valmis koos sinuga tegelema probleemiga, millest tuleb koos üle saada.

Kuidas siis märgata seda omadust uue inimesega tutvudes? Iga päev puutume kokku olukordadega, mis panevad meid kas võitlema või põgenema. Jälgi, kuidas su kaaslane vältimatute ebamugavate olukordadega hakkama saab. Mõned näited: olete õhtust söömas ja ettekandja toob talle vale söögi; sõidate kuhugi ja keegi sõidab talle ette; olete poes ja kassiir ei anna talle soovitud tšekki vms. Kui midagi läheb halvasti, võib ta reageerida kolmel moel.

Võitleb ehk tõstab häält, süüdistab ja nõuab.

Põgeneb ehk sulgub endasse, häbeneb, keerab selja ja laseb endast üle sõita.

Analüüsib olukorda ehk teeb mõttepausi, võtab end kokku ja otsib võimaluse, kuidas seista enda eest nii, et ta kellelegi liiga ei tee.

Muidugi võib meie kõigiga vahel juhtuda, et reageerime kas rünnates või põgenedes, aga alati saab valida ka kolmanda meetodi ja oma tundeid kontrollida. Kui su kaaslasel on relatsiooniline eneseteadvus, siis näed, et ta kohtleb selliseid olukord ettevaatlikult.

Miks see on üldse oluline? Sest tahes-tahtmata tuleb kord ette hetk, kui see frustreeriv juhtum oled sina. Millalgi juhtub, et sa ärritad teda, oled tüütu või ütled midagi halvasti, imelikult. Selle asemel, et sinust seepeale vaikselt eemale tõmbuda, võiks ta välja öelda, mis teda häirib.

Teine võimalus selle omaduse märkamiseks on jälgida, kuidas ta räägib oma varasematest suhetest. Inimesed, kel puudub relatsiooniline eneseteadvus, räägivad suhetest väga ühekülgselt, häbiga ja teist partnerit süüdistades. Enamasti kujutavad nad ennast ohvrina ja peavad teisi lollideks. Eneseteadlikud inimesed ei ole suhetest rääkides must-valged. Möödunud suhetest rääkides selgitavad nad olukorda, on heatahtlikud ja panevad põhirõhu enesearengule.

Teine kord püüa uue inimesega tutvudes märgata, kuidas ta teistega suhtleb ja kuidas ta oma endistest suhetest kõneleb. See võib anda sulle suhte õnnestumisest rohkem infot kui tema välimus ja rahakoti paksus.