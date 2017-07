Ohumärgid, mida tähele panna, kui kohtud mehe vanematega

Women’s Health kirjutab, et viis, kuidas mees oma perekonnaga suhtleb, annab häid vihjeid selle kohta, milline teie tulevik võib välja näha. Ka on hea hetk tähele panna võimalikke ohumärke.

Nad karjuvad

Me õpime oma päritoluperekondadelt, kuidas suhelda ning kuidas konflikte lahendada. Kui su mehe perekonnas on kombeks karjuda, siis arvesta, et selline võib olla ka tema viis pingeolukorras toime tulemiseks. Kui nii on, pead sa kindlalt oma partnerile väljendama, et sa ei ole okei sellise konflikti «resolutsiooniga» ning ta peab leidma uued viisid enda väljendamiseks.

Nad ei oska piire seada

Tahab su mees kogu oma aja perega veeta või on tema perel suisa haiglane vajadus igast tema elu üksikasjast teada? Piiride puudumine võib muutuda tõeliseks probleemiks, kui teie vahel asjad tõsiseks lähevad. Kõik teie suhtes tehtud otsused on otsused, mida sa sisuliselt pead võtma vastu, arvestades ka tema peret. See pole just alati halb asi, aga kindlasti miski, millest peab rääkima.

Nad teevad õelaid nalju

Kui naljad ja huumor ületavad pidevalt hea maitse piirid, võib see olla märgiks, et suhtlemises on ebaterve dünaamika. Tõeliseks ohumärgiks on pidevad solvangud. Kui sa märkad, et ta vend ilgub pidevalt paari lisakilo üle, siis uuri, mida su mees neist «naljadest» arvas ja minge sealt üheskoos teemaga edasi.

Nad kritiseerivad teda sinu ees

Teha maha meest naise ees, kellele ta püüab muljet avaldada, on lihtsalt nõme käitumine. Ning kui ta ise on samasugune – osutades oma pereliikmete vigadele – on see probleem. On vaid aja küsimus, kui ta sind samamoodi kohtleb.

Nad panevad sind end ebamugavalt tundma

See on ehk raskemini märgatav, kuid seda olulisem. Pane tähele tagasihoidlikumaid märke, mis viitavad paigast suhtedünaamikale ning pinna all pulbitsevatele probleemidele. Muidugi on paljud pered düsfunktsionaalsed ning lihtsalt seetõttu, et su kutil on kohutavat vanemad, ei ole tema tingimata halb partner. Paljud suudavad mustri murda, kuid alati on oluline rääkida oma tähelepanekutest ja muredest.