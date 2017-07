18 asja, mida oodata, kui te kokku kolite

Mis on aga veel need asjad, mis juhtuvad, kui te koos elama asute? Mom.me on kokku pannud ülevaatliku nimekirja. Kas tuleb tuttav ette?

1. Te teate liiga palju üksteise vannitoaharjumustest. Sina tahad hommikul duši alla minna, tema õhtul. Sina kasutad palju rohkem vetsupaberit kui tema. Tema jätab kõikjale oma habemekarvad vedelema. Ja pole mõtetki arutada, kas ta kuuleb sind kakamas (jah, kuuleb küll). Nüüd teate te tõesti teineteise intiimsemaidki üksikasju.

2. Sa hakkad igatsema üksiolekuaega. Te veedate koos praktiliselt iga ärkveloleku hetke. Loomulikult hakkad sa igatsema omaette olemise aega. Teineteisele ruumi andmine on tervislik.

3. Te igatsete ka koosolemisaega. Kooselavad paarid satuvad aga kiiresti ka rutiini, mis võib kergelt igavaks muutuda. On hetki, mil sa igatsed oma partnerit ning sulle võib tunduda, et te pole piisavalt aega koos veetnud.

4. Seks pole sama. Seks võib muutuda vähem erutavaks ja isegi juhtuda harvemini. Ehk on see seetõttu, et näete teineteist sagedamini või üksteise tujude muutumisi päeva jooksul, igal juhul mõjutab see teie seksuaalset keemiat. Kui sa pole asjadega rahul, räägi kindlasti oma partneriga!

5. Ikea paneb teie suhte proovile. Esimene käik sisekujunduspoodi võib teie suhte purustada. Sulle ei meeldi tema punaselembus ning talle sinu patjadehullus. Misiganes on põhjuseks, sisekujunduses üksmeele leidmine on üks võtmeküsimusi – tegelikult pole asi muidugi kunagi lambis vaid padjas, vaid emotsioonides, mis pinna all mulksuvad.

6. Te peate rääkima ekraaniharjumustest. Mõni inimene tahab, et enne uinumist ei oleks tund aega ühtki helendavat ekraani läheduses, teine aga lõõgastub vahetult enne uinumist veel pilku Instagramile visates. Nüüd, kui te voodit jagate ja teil on erinevad harjumused, peate te kindlasti asjad selgeks rääkima.

7. Kodutööd ei tundu õiglased. Pane põhireeglid paika pigem varem kui hiljem. See võib alguses tunduda kohmetu vestlusena, kuid teeb tuleviku palju ladusamaks. Pange paika, kuidas te kohustused jagate ning vaadake aeg-ajalt nimekiri üle. Täielik tasakaal ei pruugigi olla võimalik, mis ei tähenda, et selle poole püüelda ei võiks.

8. Veel üks suu toita. Partneriga koos elamine võib olla nii õnnistus kui needus. Veel üks suu toita – see tähendab, et toidule kulub rohkem, aga on ka teine sissetulek ja teine paar abikäsi, kes aitab toitu valmistada.

9. Jäta kapiruumiga hüvasti. Kui te just ei koli suuremasse kohta, on reaalsus see, et sa pead paljude oma asjadega hüvasti jätma, et tema asjadele ruumi teha.

10. Juuksed, karvad, kõikjal! Mingil põhjusel suureneb karvade hulk majapidamises eksponentsiaalselt niipea, kui kaks inimest koos hakkavad elama. Lihtsalt lepi sellega.

11. Sa ei jää (peaaegu) kunagi luku taha. Nüüd on kaks paari võtmeid ja kaks täiskasvanut ja selja taha on jäänud päevad, mil sa end kogemata ukse taha lukustad.