Sinu suhe ei jää kestma, kui sa ei tea neid kaheksat asja oma partneri kohta

Kuidas ta rahaga ümber käib

Kohtinguportaalis klientide edu eest vastutav Krissy Dolor ütleb, et kui peate on abiellumise plaane, oleks paaril kindlasti vaja arutada ka finantsasju: on oluline teada, kuidas partner kulutab oma raha, kas tal on mõni laen ja mida säästmine tema jaoks tähendab.

See ei pruugi olla kõige romantilisem teema, millest rääkida, aga see on väga oluline, kui tahate luua ühise elu.

Tema mõtted laste kohta

Dolor ütleb, et isegi kui sa hetkel veel laste peale ei mõtle, tuleks seda teemat arutada, enne kui asjad lähevad liiga tõsiseks.

Võib veel kuluda mitu aastat, enne kui sa oled valmis lapsi saama, aga kui nad on kindlasti sinu tulevikuplaanides, siis on hea teada, kas partneril on samad soovid. Ta ei pruugi üldse kunagi lapsi tahta või vastupidi, ta tahaks saada lapsed juba kohe pärast abiellumist.

Kui te mõlemad soovite siiski lapsi saada, peaksite mõnel määral jõudma kokkuleppele ka selles, kuidas te kavatsete neid kasvatada.

Kas ta on religioosne ja millised on tema poliitilised vaated

Ei ole tähtis rääkida ainult sellest, kas teie lapsed saavad olema religioossed, vaid oluline on teada ka üksteise tundeid selles vallas. Kui te juba sellistel teemadel räägite, arutage ka poliitilisi vaateid. See ei pruugi küll kõikidele oluline tunduda, aga kui paarilistel on tohutult erinevad poliitilised vaated, siis võib see suhte keeruliseks muuta.

Millised on tema vaated elule

Kui sa ei ole kindel, kuidas sinu partner visualiseerib ideaalset elu, siis on ebatõenäoline, et teie suhe jääb kestma. Te kas olete n-ö täpselt samal lehel praegu või plaanite tulevikus olla, vähemalt peaksite arutama, milline teie jaoks perfektne elu välja näeks.

Idee peaks olema selline, et ehitate üheskoos endile ideaalse elu.

Mida seks ja intiimsus tähendab tema jaoks

Kas partneri jaoks tähendab eksiga suhtlemine petmist? Või tema arvates ei ole emotsionaalne afäär päris afäär? Kui tihti meeldib talle seksida?

See ei ole ehk kõige mugavam vestlus, aga te peaksite partneriga olema võimelised arutama kõiki teemasid, mis on seotud seksi ja intiimsusega, kuni detailideni välja. See aitab teievahelist sidet tugevdada ja tulevikus oled sa õnnelik, kui see aitas ära hoida arusaamatusi.

Kuidas ta oma tervise eest hoolitseb

See ei pruugi olla traditsiooniline teema, mida oma kauaaegse partneriga arutada, aga teatud vanuses on väga oluline rääkida partneriga sellest, kuidas ta plaanib enda tervise eest tulevikus hoolt kanda. Kas tema jaoks on oluline, et säiliks hea füüsiline ja vaimne tervis ka vanemas eas. Samuti tasub arutada ka seda, kas ta on valmis jääma sinu kõrvale ka raskematel hetkedel.

Kui palju vajab ta oma aega

Kui sa tahad, et teie suhe kestaks, siis kindlasti tuleks arutada aja jaotamist. Kui palju te vajate koos veedetud aega, kui palju oma aega ja millisel määral olete valmis aega kulutama pere ja sõprade peale.

See on üks teema, millest paljud paarid ei räägi ja mingil hetkel nad mõistavad, et nende vajadused on täiesti erinevad. Ärge olge teie selline paar. Rääkige kõigest!

Kuidas ta tuleb konfliktidega toime

Dolor ütleb, et veel üks väga oluline teema, millest oma partneriga rääkida on see, kuidas te tulete toime konfliktidega.

Dolori sõnul ei ole küsimus ainult selles, kuidas te vaidlete, vaid tähtis on ka see, kuidas käitutakse pärast vaidlust. Sinu jaoks võib pärast tüli olla kiiresti kõik endine, aga võib-olla vajab partner pärast seda veidi aega, et üksinda olla.

Selleks, et suhe jääks kestma, ei piisa ainult armastusest ja romantikast. Paarilised peavad olema võimelised ausalt ja avatult arutama ka tõsisemaid teemasid, kirjutab elitedaily.com.