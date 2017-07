Toidud, mida enne söögivalmistamist ei pesta

Toores liha

Linnu-, veise-, lamba- ja sealiha enne küpsetamist ei pesta. Kuigi vahel võib jääda mulje, te vee all pesemine värskendaks liha ja uhaks sellelt ohtlikud bakterid maha, on pesemine veelgi riskantsem kui mitte pesemine, sest nii kandub baktereid lihalt köögipindadele ja su kehale ning suurendab oluliselt ristsaastumise riski, selgitab Mashed. Liha pesemise asemel pese pärast liha töötlemist hoolikalt oma käsi ja söögivalmistamise riistu ning ära käitle teisi toiduained seal, kus lõikasid liha.

Pakendatud salat

Kui salatipaki peal on kirjas, et see on söömisvalmis või pestud, siis pole seda tarvis enam üle pesta. Vastupidi - uuesti pesemine võib isegi saastumise ohtu suurendada, sest su kraanikauss ja köögipinnad on tõenäoliselt juba mustemad kui salat.

Munad

Poest ostetud mune pole vaja pesta, sest need on juba piisavalt puhtad. Munade pesemine võib hoopis suurendada saastumise võimalust, kuna munakoor on poorne ja pesemisel võivad ohtlikud bakterid munasse sattuda.

Pasta/makaronid

Pastatoodete loputamine enne keetmist teeb need pehmeks ja võib toidu täiesti ära rikkuda. Pista makaronid otse keevasse vette.

Seened

Seeni puhasta harja ja noaga, vesi jäta mängust välja. Kui seeni on korra pestud, ei kuiva need enam kunagi korralikult ära ning praadides ei teki neile soovitud krõbedat äärt ega ka kuldset värvi. Veelgi halvem on see, kui pesed seened ära ja paned need kinnisesse anumasse kokkamist ootama - suure tõenäosusega leiad eest ligaseks ja tumedaks tõmbunud seened, mis on söögikõlbmatud.