Kuus toitu, mis tuleb enne söögivalmistamist üle pesta

Konservoad

Paljudel on köögikappides igaks juhuks ikka konservube, herneid või kikerherneid, kirjutab Mashed. Enamasti on need säilitatud soolvees, mis on söömiseks liiga soolane. Konservoad ja herned tuleks enne tarvitamist ära kurnata ja külma vee all läbi loputada. Kui plaanid neid praadida või röstida, tuleks need ka köögipaberiga patsutades ära kuivada.

Puuviljad ja köögiviljad

Ilmselt pole see uudis, et kõik puuviljad ja köögiviljad tuleb voolava vee all puhtaks pesta. Kuna viljade koored on poorsed, ei tohi nende pesemiseks kasutada mingeid pesuvahendeid. Selleks, et puuviljad ei läheks hallitama, tuleks need ka pärast pesu ära kuivatada.

Pese kindlasti ka neid puu- ja köögivilju, mille koore sa hiljem ära lõikad. Isegi arbuusi ja avokaadot tuleb enne lahti lõikamist pesta, sest noaga kanduvad koorelt bakterid viljaliha külge.

Riis

Riisi pesemine on ka paljudes retseptides kirjas, aga mitte alati. Testi ise, kuidas erinevad nii maitse kui välimuse poolest pestud ja pesemata riisist tehtud toidud - vahe on väga selge. Pesemata riis on tume ja kleepub kokku, kuid pestud riis on kerge ja õhuline. Riisi tuleb sõelal pesta enne toiduvalmistamist külma vee all ja umbes 2-3 korda läbi kurnata.

Purgijoogid, konservid, toidupurgid

Kui sa oled külastanud mõne suurema poe ladu või näinud pealt, kuidas konserve maale tuuakse ja hoiustatakse, siis ei teki sul ilmselt ka enam küsimust, miks peaks purgid vee alt läbi laskma. Purgi teekond tootja juurest toidulauani on pikk ja räpane. Ka keldris seisnud purgid tuleks tuppa tuues üle pesta, sest kunagi ei tea, mitu hiirekest on selle peal ringi vudinud.

Karbid

Toorest kala ei pea enne toiduvalmistamist pesema, kuid merekarpe ja rannakarpe peab veidi loputama. Karpide vahel võib olla liiva ja muud sodi, mis vastasel juhul satuvad toidu sisse.

Värsked maitsetaimed

Ostad sa oma maitsetaimed poest või turult, ikka tuleb neid ettevaatlikult voolava vee all pesta nii koju tulles kui vahetult enne söögivalmistamist. Raputa neid õrnalt vee all ja kuivata köögipaberiga puhtaks. Kui sul on suurem punt taimi, kasta need puhta veega täidetud kaussi ja suru sõrmedega peale, et muld taimede vahelt välja pesta.