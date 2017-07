Pilk peale! Keiti Vilms ja Eda-Ines lõid kaasa Tallinn Dollsi vabariigihõngulise erikollektsiooni sünnis

Koostöös andeka Keiti Vilmsiga sai kollektsioon modernse ja minimalistiliku konseptsiooni kirjaniku kalambuuride näol, kes ka ise tunneb, et just «e-Eesti rahvuslind on säutsupääsuke» on teda ennast enim kõnetav, lisades: «Selle kalambuuri järgi ma ka oma kirjanikunime saanud. Mida enam maailm digitaliseerub, seda enam tuleb sellega sammu pidada ja ilma Twitteris säutsumata ei oleks meil siin hetkel ka millestki rääkida.»

Kollektsiooni tekstid pärinevad tema kalambuuride teosest «@KEITIVILMS». Vahetu ja eheda keelekasutusega autor pälvis 2017. aastal Keeletegu 2016 rahvaauhinna. Keiti Vilms tunneb heameelt, et kalambuur kui keelevorm on jõudnud tema mõtteist mitte ainult Twitteri ja Facebooki voogudesse, vaid nüüd ka raamatu näol paberile ja sealt edasi rõivastele. EV100 tekitab veel eriti sooja tunde, sest kalambuuride autori vaaronu Jüri Vilms oli üks neist kolmest (Eestimaa Päästekomitee: Konstantin Päts, Jüri Vilms ja Konstantin Konik) kes sada aastat tagasi Eesti Vabariigi välja kuulutas.

Kodumaaahõngulises kollektsioonis astub modellina üles armastatud lauljanna Ines ja lokatsiooniks on erilise tähendusega Tallinna Laululava.