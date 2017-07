Brünetist blondiks: neli asja, millega pead arvestama

Lõpptulemuseks võib kuluda rohkem aega, kui arvad. Sõltuvalt sellest, kui heledaks sa muutuda tahad, võib värvimine aega võtta tunde. Esialgu tuleb juukseid blondeerida ja siis värvida soovitud värvitooni. Konsulteeri oma stilistiga ja söö enne kohale minemist kõht korralikult täis. Ära eelda, et pääsed seekord paari tunniga, hoiatab Pure Wow.

See võib maksta rohkem, kui arvad. Hind sõltub muidugi sellest, mida sa teha soovid. Üldiselt on aga tumedast heledamaks värvimine umbes kaks korda kallim kui heledast tumedaks värvimine, sest tegu on topelttööga – isegi siis, kui lased teha vaid triipe, mitte kogu pead heledamaks värvida.

See muudab su juuste tekstuuri. Arvesta sellega, et värvimine kuivatab juukseid. Kui sul on õhukesed ja peadligi hoidvad juuksed, siis võib blondeerimine muuta neid isegi kohevamaks. Kui sul on aga loomulikult kuivad või lokkis juuksed, võiksid eelistada läiget andvat juuksevärvi, et lõpptulemus jääks kaunim ja juuksed ei tunduks nii tuhmid.

Aja jooksul lähevad blondeeritud juuksed nagunii kahuseks. Tumedaid juukseid helendades läbivad juuksed mitu faasi – pruunist punakaks või oranžikaks, sealt helekollaseks ja lõpuks blondiks. Värviga toonimine annab lõpuks juustele sinu soovitud tulemuse ja neutraliseerib eelmainitud soojad alatoonid. Ajapikku kulub aga värv veidi maha ja blondeerimise tagajärjel tekkinud juuksevärv tuleb rohkem esile. Sel juhul saad õnneks kasutada lillašampooni, mis aitab kollasust neutraliseerida.