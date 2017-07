Eesti eesistumise peakokk Peeter Pihel annab häid ideid lapse sünnipäevalaua jaoks

Kui tihti valmistate koos oma tütrega süüa ja mida?

Võimalikult tihti ja see oleneb ka retsepti keerukusest, aga proovin talle tegevust leida. Valmistame kindlasti pannkooke, erinevaid smuutisid, pastat ja köögiviljasalateid. Kõige teravamat nuga talle kätte veel ei anna, aga ürte ja pehmemat kraami saab edukalt ka kääridega hakkida. Vahel lasen tal ise kooke kokku segada – kaalun koostisained välja, panen ritta ja siis tema segab. Tõsi, vahel kvaliteet seeläbi veidike kannatab, aga lapse tegemise ja osalemise rõõm kaalub selle üles. Oluline on kastist välja vaadata ja kui on soov, leiab igale lapsele köögis jõukohase tegevuse.

Kuidas õpetada lapsi head (ja tervislikku) toitu hindama?

Eks see algab vanemate enda tõekspidamistest ja sellest, mida poes toidukorvi pannakse. Lapsele tuleks toitumise teadmisi õpetada tasa ja targu seletades, aga pigem algab ikka kõik sellest, millised väärtused on pere köögis au sees. Kuna elasime üle 3,5 aasta Rootsis ja seal on laupäev «kommipäev», siis muudel päevadel me kommi ega magusat väga ei tarbi. Sama põhimõte töötab meie peres edukalt edasi ka kodumaal.

Milliseid toite pakkuda lapse sünnipäevalaual?

Mina olen püüdnud teha enda lapse sünnipäeval nii, et alguses on kõigile külalistele väike toidutegemise töötuba, mille lõpus nad saavad siis ka tehtu kohe põske pista. See on tore ja meeldinud väga nii vanematele kui ka lastele. Sünnipäevalaua puhul pole ma suuremat tasakaalu ja tervist taga ajanud. Olen püüdnud teha klassikat ja ikka lähtuvalt väikeste sõprade eelistustest – oleme teinud minipitsat, rullinud pastat, jäätisetort on alati hitt, samuti ka küpsisetort ja hamburgerid.

Peeter Pihel viib 22. juulil Pärnu Rannapargis toimuval Rõõmsate Laste Festivalil lastele läbi metsataimede pesto ja nõgesepasta valmistamise töötubasid. Töötoad on osalevatele lastele tasuta, kuid eelregistreerimisega 30 minutit enne töötubade algust.