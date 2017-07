Inimesed räägivad hetkest, mil nad mõistsid, et suhe on läbi

Teie ees on üheksa inimese ahaahetk, mil nad mõistsid, et nende suhe on läbi.

«Kui ta ei pingutanud enam üldse. Ma tundsin alati, et ta ei armasta ega taha mind. Ma ei arva, et keegi peaks suhtes olles niimoodi tundma. Kord ma läksin ära, siis tulin jälle tagasi. Pärast kolme kuud lahkusin uuesti, siis juba alatiseks. See ei olnud lihtne, aga kindlasti parim otsus.»

«Kui ma mõistsin, et ma ei hooliks sellest, kui ta mind petaks. Ma ei tundnud selle inimese vastu enam mingisuguseid emotsioone, see oli mulle äratuseks, et see suhe on läbi.»

«Kui ma tühistasin kohtingu ainult seetõttu, et ma ei tahtnud temaga aega veeta.»

«Kui lõpetatakse sinu naljade üle naermine ega minda kaasa enam omavaheliste naljadega, siis saad aru, et suhe on läbi.»

«Kui ma vaatasin teda ja mõtlesin, et võib-olla peaksime nii kaua veel koos olema, kui leiame inimese, kellega meile päriselt meeldib koos olla.»

«Minu emal oli piirialane isiksusehäire ja tema vend tulistas teda kümme aastat tagasi. Kui mul oli peigmehega tüli, siis ta nähvas: kui sinu ema oli sama hull kui sina, siis ehk ta vääriski seda. Pärast seda ei suutnud teda kunagi sama pilguga vaadata.»

«Kui kõik minu romantilised ja spontaansed teod lõppesid olemast romantilised ja olid tema jaoks tüütud – uste avamine, lilledega üllatamine, piletid kontserdile, uhked õhtusöögid. See hetk, kui sa mõistad, et suudlemine ja käest kinni hoidmine on naise jaoks muutunud kohustuseks, on suhe läbi. Raiskasin kena kaheksa aastat nendele asjadele, arvasin, et abiellume. Tuleb välja, et inimesed võivad muutuda.»

«Kui ma armusin rohkem mälestuste temasse kui inimesse, kes seisis reaalselt minu kõrval.»

«Kui ma aimasin, et ta ei saaks enam vähem hoolida, kas me oleme koos või mitte. Ta lihtsalt hoidis mind igaks juhuks oma läheduses. Ma kogu aeg lootsin, et ta hakkab minust hoolima.»

