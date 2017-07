Tervisepauk: suhkruvaba kaerasmuuti

Tervisest pakatav toorpuder asetab klassikalise aurava kaerahelbepudru võisilma või moosiga nostalgiariiulile ning teeb seedimisele pika pai. Kaerahelbed on suhkruvabad ning sisaldavad rohkesti tervisele kasulikku magneesiumit, kiudaineid, proteiini ja kaaliumit. Kasulikest omadustest hoolimata on kaerahelbed aga paljudele raskesti seeditavad isegi siis, kui tegemist on gluteenivaba kaeraga. Selle vastu aitab kaerahelveste leotamine, mis lagundab kaeras sisalduvat tärklist ja muudab vilja kergemini seeditavaks.