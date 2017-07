Viis märki, et mehe armastus sinu vastu hakkab hääbuma

Suhtetreener Eric Resnick selgitab Elite Dailys, et teatud ohumärgid annavad märki sellest, et partneril hakkab armastus otsa saama.

Ta ei ole teie suhtes aktiivne osaline. Võib-olla ta ei kuula nii nagu varem, mil ta oli oli oma tunnete suhtes ausam ja avatum. Võib-olla ta ei kaasa sind oma plaanidesse, venitab ja ei taha arutada, mida nädalavahetusel ette võtta.

Kui on selgelt näha, et ta ei viitsi suhtesse panustada, siis võib see olla märk, et ta tunded hakkavad otsa saama. Samas tuleb siinkohal toonitada, et ükski neist märkidest pole omaette kindel tõestus, et partner enam sind ei armasta, sest teised tegurid (näiteks stress või rahaprobleemid) võivad samuti mõjutada seda, kui palju keegi suudab emotsionaalselt suhtesse panustada. Muud ei jää üle, kui pead küsima.

Ta on seksist tunduvalt vähem huvitatud. Seksiterapeut Stefan Threadgilli sõnul on seksipõud kindel märk, et midagi on suhtes väga korrast ära. «Sageli arvatakse, et naistel on vaja seksi emotsionaalsete vajaduste pärast ja meestel füüsiliste vajaduste pärast. Tegelikult on see ka meestele lähedustunde jaoks väga oluline,» sõnab ta.

Seksi kaudu tunneb partner, et teda armastatakse ja hinnatakse ning et teil on omavaheline tugev side. Nii mõnigi mees võib ise arvata, et tahab vaid seksi, kuid selle soovi taga on need vajadused. Kui seksiga tekib probleeme, siis tuleb sellest kindlasti rääkida, et aru saada, mis neid põhjustab.

Ta ei flirdi sinuga. Igal inimesel on oma armastuse keel ehk teatud viis, kuidas ta oma tundeid välja näitab. Olgu selleks füüsiline lähedus, kingituste tegemine, komplimentide jagamine või midagi muud. Mis iganes moel ta oma tundeid välja näitab, kindlasti märkad seda, kui see ühtäkki ära kaob.

Kui ta ei tee enam midagi sinu tähelepanu nimel, siis võib see olla märk, et ta on kaotanud huvi. Kellessegi armudes panustavad inimesed rohkem oma välimusse ja ka üldiselt sellesse, mis mulje nad teistele jätavad. Flirtimine ja partneri võrgutamine nõuavad üksjagu vaeva. Kui näed, et sina ei ole tema elus enam prioriteet, võib ta vaadata mujale.

Ta ei hoolitse enam enda eest nii nagu varem. Nagu öeldud, hoolitsevad armunud inimesed enda eest rohkem kui tavaliselt. Ka pärast lahkuminekut hakatakse enamasti enda eest rohkem hoolitsema, värskendatakse soengut, tehakse rohkem trenni ja muudki. See tuleb alateadlikust hirmust üksi jäämise ees. Kui aga partner enda eest üldse ei hoolitse, võib see hoopis olla märk, et ta meelega tahab sinust eemale hoida.

Ta ei taha suhteprobleeme isegi arutada mitte. Kui midagi on korrast ära, siis heas suhtes tunnevad mõlemad osapooled, et probleemid häirivad neid ja nad tahaks konflikti ära lahendada. Seetõttu võib see olla väga halb märk, kui partner pole isegi nõus teie probleeme jutuks võtma - ta nimelt ei näe teid tulevikus nagunii koos.

Eduka suhte võti on aus suhtlus. Kui kardad, et tunded hakkavad hääbuma, siis on aeg koos maha istuda ja kõik ausalt ära rääkida.