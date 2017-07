Kosmopoliitne eesti tütarlaps Käbi Laretei – pianist, kirjanik ja muusa seadis karjääri alati esikohale

Ingmar armastas kunstialadest enim muusikat. Tal oli suur plaadikogu, aga elavat ettekannet nautis ta rohkem ning Käbiga sai diskuteerida tõlgitsuste üle. Ingmar oli musikaalne ja arutlused olid huvitavad. Neile meeldis kirjandus ning sageli soovitasid nad teineteisele raamatuid. Bergman luges Lareteile ette rootsi klassikute teoseid ja naine talle Lermontovi, Turgenevit jt, sest Ingmaril oli vene hinge vastu suur huvi. Nad vaatasid ka vene filme. Nende toonane lemmik oli «Kured lendavad».

Parima võõrkeelse filmi Oscari võitnud teos «Läbi tumeda klaasi» (1961), mida peetakse Bergmani loomingu pöördepunktiks, on pühendatud Lareteile. «Ma hakkasin muusikat nägema professionaali pilguga,» ütles Bergman ise hiljem, «filmitegemise ajal oli minu kokkupuude muusikaga muutunud peaaegu igapäevaseks ja see mõjutas mind.»

Kuid kooselus tekitasid ületamatuid takistusi pisiasjad. Näiteks Bergmani soov kanda baretti ja kulunud nahkjopet. Käbi muutis see armukadedaks. Lõpuks Ingmar loobus oma baretist, aga mitte jopest. Ja ka mitte oma Volvost. Laretei tava võtta kodus vastu sugulasi, sõpru ja kolleege sattus teravasse kontrasti Bergmani sooviga olla rahus.

Käbi Laretei, Ingmar Bergman koos poja Danieliga / Lennart Nilsson / SCANPIX

Ingmar oli armukade, lausa haiglaselt. Käbi edu laval tekitas mehes armukadedust – Laretei lõikas sageli välismaal loorbereid ja oli imetlejatest ümbritsetud. Selle koormaga oli raske elada – Bergman kahtlustas pidevalt. «Ma tahtsin, et teda valdaks kindlus ning lubasin, et ma kunagi ei valeta ega peta teda. Aga kuna ta mind ei uskunud, siis lõpuks tekkis mul tunne, et ma võiksin teda samahästi ka petta,» lausus Käbi hiljem.

Sõpradena toimis suhe paremini

Kui nende kooselu lõplikult kiiva kiskus, hakkas riigi ajaleheveergudel levima lahutuse uudis. Ajalehed ründasid mõlemat tugevalt. See oli mastaapne lahutus, kumbki pool pärines omal alal riigi kõige tuntumate persoonide hulgast. Pealkirjad lehtedes kiirendasid protsessi. Bergman süüdistas oma naist selles, et too räägib pressile nende eraelust, sellal kui Laretei tundis ahastust selle üle, kui rängalt ajalehtedes tema ütlusi moonutati. Lahutusdokumentidele kirjutati alla 1969.

Juba 1965. aastast peale olid nädalalehed sahistanud romansist Ingmar Bergmani ja Liv Ullmani vahel. Ingmar läkski Ullmani juurde, kellesse ta oli armunud ja kellega sai kaks last, aga abiellus ometigi 1971 Ingrid von Roseniga, kellega tal juba 1959. aastast laps oli. Aga Käbiga jäid nad edaspidigi sõpradeks.

Kümme aastat pärast lahutust (1978) tegi Ingmar Bergman filmi «Sügissonaat», mille peategelase prototüüp ilmselgelt oli Käbi Laretei ja kus kõlas tema poolt sissemängitud Chopini prelüüd nr 2. «Sügissonaat» räägib ema ja tütre suhtest, kus ema on edukas turneedel käiv kontsertpianist, keda vaevab unetus ja kellele on lastest tähtsamad karjäär ja tema elukaaslane. «Ma olin ehmatanud, kui selle avastasin, aga mul on alati olnud põhimõte, et kunst on vaba. See häiris mind ühel hetkel, aga see tunne läks mööda ja oli seejärel juba kunstiks muudetud,» meenutas Käbi intervjuus Päevalehele. «Ingmar saatis mulle manuskripti ja küsis, kas mul on midagi selle vastu, on see häbematu ja kas mul on mõtteid selle kohta. Vastasin talle, et ma tegelikult ei tahaks, et ta filmi teeks. Tema ütles «hästi», aga tegi siiski.»