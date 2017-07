Mis põhjustab raseerimispõletust?

Koorimine

Koorimine on vajalik surnud naharakkude eemaldamiseks ning selleks, et vältida sissekasvanud karvu. Küll aga võib see teha hoopis karuteene, kui seda teha mõni aeg enne või pärast raseerimist. Ära koori ja raseeri samal päeval.

Nüri žilett

Vaheta alati regulaarselt enda žiletti. Mõned soovitavad juba peale paari korda uus võtta. Lisaks on hea, kui žiletiterasid on maksimaalselt kaks.

Bakterid

Parim aeg raseerimiseks? Pesu lõpus. Selleks ajaks on sinu nahk juba pehme ega kannata veepuuduse käes. Raseerimisel kasuta puhast, teravat žiletti ning pesuks lõhnavaba seepi.

Deodorant

Lõhnatud deodorandid tekitavad suurema tõenäosusega kaelnaaluseid ärritusi. Pea meeles, et ära liialda deodorandiga! Kui kasutad seda liiga palju, kuivatab see nahka ja võib tekitada põletikku.

Higi

Higi võib ärritada ja lõhkuda õrna nahka.

Sügelust tekitavad kangad

Karedad kangad ning riided, mis hõõruvad, võivad olla süüdlased erinevate löövete tekitamisel. Otsi endale sobiv, mis nahka ei ärrita.

Allikas: WellAndGood