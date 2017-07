Nüüd on selge: põhilised dieedimüüdid purustatud

Pähklipiimad on paremad kui lehma piim

Toitumisnõustaja kohaselt on pähklipiimad paremad ainult juhul, kui su organism ei talu lehma piima. Põhilised toitained, mida piimast tahame on proteiin ja kaltsium, mida kumbagi pole pähklitelt saadud piimas.

Puuviljad on halvad, kuna sisaldavad palju suhkrut

Kuigi puuviljades on palju suhkrut, on nad sulle väga head. Puuviljas on umbes 20-30 grammi suhkrut, kuid kõik muud maiused (karastusjoogid, kommid, mahlad) sisaldavad kolm korda nii palju.

Süsivesikutest loobumine teeb sind peenikeseks

Toitumisnõustaja räägib, et süsivesikutest täielikult loobumine toob kaasa vastupidise mõju. Inimesed kompenseerivad saamata energiat mujalt. Süsivesikuteta oleme kehvas tujus, madala energiaga, tasakaalutu isuga ja nii edasi. Süsivesikud on oluline dieedi osa, kuid neid peab hoidma tasakaalus kõige muuga.

Treenimine pole oluline, oluline on ainult toitumine

See on üks enim levinud müüt. Kuigi kalorite piiramine aitab kaalu vähendada, siis ainult trenn aitab pikaajaliselt neid põletada. Kõrge intensiivusega intervalltreeningud on kõige efektiivsemad.

Six pack näitab, et oled heas vormis

See arvamus on tulnud filmidest ja ajakirjadest. Tegelikkuses näitab kõhulihaste paistmine madalat rasvaprotsenti kehas.

Alkohol on okei, kuna ei sisada suhkrut

Ükskõik missugust alkoholi sa jood, seal on süsivesikud, mis on lihtsalt suhkur teisel kujul. Verre jõudes süsivesikud lagunevad glükoosiks. Seetõttu on suured õlle- ja veinisõbrad tihti ülekaalulised.

Allikas: DailyMail