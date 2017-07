Viis hommikusööki, mida personaaltreenerid ise söövad

Omlett spinatiga- kahest munast tehtud omlett või munapuder spinatiga, pool avokaadot ja värsked marjad.

Miks on hea? Avokaado on kui imesöök! Lisaks saab sellest söögist piisavalt proteiini, natuke rasvu ning süsivesikuid. Peale sellist sööki püsib veresuhkur stabiilsena ja on piisavalt energiat, et hommik mööda saata.

Roheline smuuti- orgaaniline roheline kapsas, chia-seemned, linaseemned, rohelise tee pulber, ingveri juur, vanilje proteiini pulber, külmutatud mustikad ja maasikad.

Miks on hea? See smuuti lausa pakatab taimsest proteiinist ning kiudainetest. Lisaks omega 3, antioksüdandid, põletikuvastane toime ja palju muud. See annab mõnusa energia tegusaks hommikuks.

Proteiini kokteil- jäätis, taimse proteiini pulber, omega-õli, külmutatud banaan, kaneel, chia-seemned, keetmata kaerahelbed, spinat, kookose- ja mandlipiim.

Miks on hea? Seda on mugav valmistada. Võid visata kõik võimalikud kasulikud toiduained sisse ja võtta tee peale kaasa.

Täisterakaerahelbepuder marjadega- täisterast kaerahelbepuder maasikatega, mustikatega ja mandlitega. Lisaks taimse proteiini kokteil ja kohv mandlipiima ja kookosõliga.

Miks on hea? Kaerahelbed annavad süsivesikuid ja marjad palju toitaineid. Mandlid aga varustavad sind hea rasva ja proteiiniga. Proteiini ja süsivesikute koostoime on oluline, kuna aeglustab insuliini tootmist ning tahab stabiilse veresuhkru taseme.

Avokaadoleib munaga- avokaadoleib uputatud munaga, klaas külmpressitud rohelist mahla.

Miks on hea? See on ideaalselt tasakaalustatud hommikusöök, kus on olemas suures koguses nii head rasvad, proteiin ja madal glükeemilise indeksi (süsivesikute imendumise kiirus) poolest.

