Reeboki juhised Trumpile: millal on okei naise kehale kompliment teha

Siin on video möödunud reedel toimunud seigast Prantsusmaa, mil USA president Donald Trump tegi komplimendi Brigitte Macroni keha kohta. Avalikkust see aga eriti ei meelitanud ning video levis kulutulena.

Seda juhtumit kasutas aga vahvalt ära Reebok, kes oma Twitterisse graafiku postitas. Graafik peaks olema juhis, millal öelda (ja mitte öelda), et naisel on kena keha.

In case you were wondering when it IS appropriate to say, "You're in such good shape...beautiful,"... THIS: pic.twitter.com/Z1cnnRD8Ut