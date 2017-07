Viis märki, et su kallim pole sulle õige

Psychology Today toob välja viis asja, mida kaaluda, kui tahad oma suhtes inventuuri teha.

1. Teil on erinevad põhiväärtused. Põhiväärtused on need, milles sa iialgi järele ei anna: soov abielluda (või mitte), soov lapsi saada (või mitte), kunagi Islandile kolida (või mitte). Kui sinu ja su kallima põhiväärtused elus on väga erinevad, on see murekoht, hoolimata sellest, kui hästi te praegu ka läbi ei saaks. Jah, elu jooksul võivad su põhiväärtused muutuda, kuid see peaks juhtuma isikliku arengu tagajärjel, mitte väljaspoolse surve tõttu.

2. Su partner võtab sind iseenesestmõistetavalt. Te vaatate filme, mida su partner välja valis. Sööte sööki, mille järele temal on isu. Sa kannad riideid, mida ta tahab, et sa kannaks. Samas ei hinda ta seda kunagi, vaid võtab su allaheitlikku käitumist iseenesestmõistetavalt. Tema peas on selge, et asjad peavadki nii olema.

3. Su partner ei austa sind. Respekti puudumine võib väljenduda erinevalt – üheks selliseks on edasiliikumise puudumine. Austuse puudumist näitab ka verbaalne ja füüsiline vägivald või passiiv-agressiivne käitumine. Kõik need käitumismustrid võivad olla nii salalikud, et neid on raske märgata. Su kallim võib teada, et ta ei panusta eriti kodutöödes, kuid ometi ei tee midagi olukorra muutmiseks (passiiv-agressiivne käitumine). Või siis ta teeb nädalavahetuseks plaane ilma enne sinuga plaane arutamata. Või siis ta kutsub sind solvava nimega ja ei palu vabandust.

4. Su kallim ei hooli sinu emotsionaalsetest või seksuaalsetest vajadustest. Kõik, mida sa teed, teed sa seetõttu, et see sobib nii kõige paremini su partnerile. Ta eeldab, et sa tahad alati sama, mida temagi. Ta võtab, kuid harva annab. Ta eeldab, et sa teed tema jaoks kõik kergeks ning ta ei peagi ise suhtesse panustama. Ta võib nõuda oraalseksi, samas seda ise kunagi vastu pakkumata. Kui sa selle üle mõtled, võid leida, et saad vaid ühe käe sõrmedel kokku lugeda kordi, mil su kallim on sinu vajadusi ja soove rahuldanud, neile keskendunud või neid mõistagi püüdnud.

5. Su kallim on see, kelle eest hoolitsetakse, kuid harva see, kes hoolt kannab. Selle märkamine võib võtta aega, kuid ühel hetkel võid sa taibata: alati oled sina see, kes kallima vajaduste ja soovide üle mõtleb, sina uurid, kuidas ta end tunneb, mida ta teeb, mis tujus ta on. Aga harva küsib ta sinu kohta sama. Ehk sa ei saagi teda selles süüdistada, sest ehk oled sa tema uus ema (või teine ema, kui ta praeguseni oma emaga hästi läbi saab). Ja emad ongi hoolitsejad, samas kui lapsed, ka täiskasvanud lapsed, on need, kelle eest hoolt kantakse. Kui sa oled selle rolli teie suhtes võtnud, on midagi valesti läinud.