Kuus väikest viga, mida sinagi ilmselt enne trenni teed

Elite Daily toob meieni kuus pisikest, kuid väga olulist viga, mis võivad olla põhjuseks, et su treening läbi kukub ja sa end kehvasti tunned.

1. Sa ei joo piisavalt vett. Treeningueelne veejoomine on absoluutselt hädavajalik. Sa peaksid tund-kaks enne trenni jooma ära 450-590 ml vett ja 15 minutit enne trenni umbes 235-295 ml vett. Muidugi on kogused igaühe jaoks individuaalsed, kuna mõned higistavad rohkem kui teised. Võtmeks on oma keha kuulamine. Kui sa ikka pidevalt jõusaalis rassides tunned, et su suu on kuiv nagu Sahara kõrb, siis joo enne trenni rohkem vett!

2. Või sa jood liiga palju vett (või midagi muud). Eksisteerib muidugi ka selline asi nagu liiga palju vett ja sa tunned selle kohe ära. Kui sa teed ükskõik millist kõrge intensiivsusega trenni, mis paneb sind palju ringi liikuma, tunned sa, kuidas vedelik kõhus loksub. Aga, mis veel olulisem: sa pead ütlema ei happy hour’ile, kui sa plaanid õhtul veel jõusaali jõuda. Igasugune kogus alkoholi kahjustab su lihaste võimekust taastuda. Nii et: enne kardio, alles siis cabernet.

3. Sa unustad enne trenni süüa. Enamik inimesi söövad pärast trenni, kuna hea higistamine toob ka hea isu. Kuid ka õige trennieelne snäkk on oluline, et sa suudaksid jõusaalis kenasti vastu pidada. Kui sa oled kunagi trenni tehes tundnud, nagu tuleks sein ette, on asi tõenäoliselt selles, et sa pole piisavalt õigeid süsivesikuid tarbinud. Keha glükogeenitase sõltub just tarbitud süsivesikutest ja kui see langeb, ei olegi sul jõudu treeninguks.

4. Loobu vürtsikast toidust. Vürtsikas toit võib kaasa tuua kõrvetised või seedehäired, mis kohe kindlasti trennile kaasa ei aita. Aga ära muretse: sa võid alati vürtsika hiinakaga pärast trenni maiustada.

5. Sa ei võta piisavalt aega soojenduseks. Jah, soojendus on tüütu ja sa ei taha aega raisata, kui juba kord oled trennilainele saanud. Aga see viis või kümme minutit on võti selleks, et valmistada oma keha ette ja vältida vigastusi.

6. Sa venitad valesti. Treeningueelne venitamine on tähtis, kuid oluline on ka, kuidas sa end venitad. Üks uuring näitas, et staatiline venitamine vähendab lihasjõudu, samas kui dünaamiline venitamine (etteasted, jalatõsted) pikendavad su lihaseid ilma neid nõrgestamata.