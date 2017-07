Kas ma üldse armun enam kunagi?

Muidugi on seda kõike raskem teha siis, kui ma olen ikka veel kiindunud inimesesse, kes ei taha minu lähedalgi olla. Mõnikord pean ma ootama, et need tunded mööduksid, alles siis saan ma jälle endasse investeerida.

Sa tõepoolest ei armu enam kunagi? Nüüd on sul käes nii palju vaba aega. Sa võid bändi kokku panna või lõpuks vaadata ära see erootiline film. Ehk sa kandideerid sinna välismaa kooli, mis sul mõttes on olnud?

See juhtus ühe korra, see juhtub veel

See on väga imelik, aga kui sa armud, siis sa veenad ennast, et sa oled väga unikaalses olukorras ja see ei saa iial korduda.

Sinu suhe oli kõrvalekalle normaalsusest, sina ja sinu eks olete ainukesed inimesed maailmas, kes on armunud olnud ja enne plahvatab päike, kui see uuesti juhtub.

Ilmselgelt sa tead, et see ei ole tegelikult tõsi, aga mõnikord on selline tunne küll.

Inimesed ja nende armastus on sama igal pool. See ei tähenda seda, et teie suhe ei olnud unikaalne. Kindlasti oli see eriline, samuti on iga inimene eriline. Aga armastus? See juhtub kogu aeg. Ja see ei juhtu ainult teiste inimestega, sest see ilmselgelt juhtus ühel hetkel sinuga ka.

Kui sa tunned, et sa ei armu enam kunagi, siis parim tõestus vastupidiseks ongi see, et ühe korra juba armusid. Tulevik on ettearvamatu, tunnete tekkimine ei ole sinu teha. Armastus ei pruugi tulla kohe nüüd või isegi päris pikka aega, aga see ei tähenda, et seda enam üldse ei tuleks.

Armastus tuleb tõenäoliselt siis, kui sa oled lõpetanud selle otsimise.