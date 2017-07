Itaalia kokkade 11 hästihoitud köögisaladust

Piilume Insideri abiga nende kööki ja paljastame saladused, mis aitavad sulgi köögis sama osavaks saada.

1. Investeeri kvaliteetsesse toorainesse. See on ilmselge: mida värskemad on su toorained, seda paremini kukub välja õhtusöök. Kuid arvestades, kui lihtne on Itaalia köök ja kui väheseid tooraineid tegelikult suussulava elamuse tagamiseks vaja, siis muutub värskus eriti oluliseks.

2. Maitsesta kokkamise ajal. Muidugi võid sa roale anda maitset ka siis, kui ta on juba valmis, milleks siis soola- ja pipratopsid olemas on. Kuid õige Itaalia kokk teab, et parima maitse saavutab siis, kui maitseainete maagia saab ka potis töötada.

3. Pasta ja risotto pole kõrvalroad. Paljud arvavad, et pasta ja risotto on kõrvalroog ning valgupõhine toit põhiroog. Tõelised Itaalia kokad aga teavad, et õigesti valmistatud pasta või risotto ongi juba õhtusöögi tähtsündmus.

4. Valmista pasta õigesti. Pole midagi hullemat lödiks keedetud pastast. Parim on keeta pasta al dente ehk poolkõvaks. Pea silmas, et kuigi pakil on kirjas soovituslik keeduaeg, sõltub tõeline keeduaeg ka poti suurusest ja vee hulgast. Kontrolli pasta valmisolekut minut-paar enne soovitusliku aja täistiksumist.

5. Säilita juuste õigesti. Kui sa oled ostnud kallimat sorti juustu, siis parem vaata ette, et sa seda ka õigesti säilitaks. Mida vanem juust, seda olulisem see on. Mässi juust vahapaberisse ning säilita külmiku kõige jahedamas osas. Ning ära kunagi juustu sügavkülma pane!

6. Ära hoia soolaga tagasi. Tuleb välja, et pastat keetes ei tasu soolaga tagasihoidlik olla. Neljanda põlve pastameistri Ricardo Felicetti sõnul tasub meeles pidada reeglit 10-100-1000 ehk 10 grammi soola 100 grammi pasta kohta, mida sa keedad 1000 ml vees.

7. Pastakeeduvesi on põhiline tooraine. Kui sa veel ei teadnud, siis just pastakeeduvesi on see salajane tooraine, millega sa lõpuks oma roa imeliseks võid muuta. Kuigi iga retsept ei nõua pastakeeduvett, võib selle pastakastmele lisamine olla parim võimalus kastmele vunki juurde lisada.

8. Ära lisa pastale keetes oliiviõli. Paljud inimesed lisavad pastale keetmisel õli, kuid Itaalia kokad rõhutavad, et see on viga: õli lisamine takistab pärast kastmel pastasse imendumast.

9. Ära viska ära juustukoorikut. Kui sa oled ostnud suure juusturatta, võib sul olla kiusatus koorik ära visata. Aga ära tee seda – see pole mitte ainult söödav, vaid on hea võimalus lisada maitset pastadele või suppidele.

10. Vali makaronisort vastavalt kastmele. Muidugi võid sa omavahel segada makaroni- ja nuudlisorte ja kastmeid nii nagu tuju tuleb, kuid tegelikult on iga pasta välja töötatud spetsiaalse kastme jaoks. Laiad tagilatelle'd on ideaalsed raskemate lihakastmetega, samas spiraaljad fusilli'd püüavad kenasti kastme kinni. Peenemat sorti linguine'd sobivad paremini kergete kastmetega.

11. Valmista pasta ise. Ise tehtud, hästi tehtud. Kui sulle maitsevad poest ostetud pastad, siis kujutle, kui imeliselt võib maitseda oma kätega valmistatud pasta.