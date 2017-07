Sodiaagi saladused: 12 kuulsust, kes iseloomustavad ideaalselt oma tähemärki

Pure Wow teab nimetada iga sodiaagimärgi kohta kuulsuse, kes tõesti vastab oma märgi kirjeldusele. Loe ja võrdle endaga!

Oprah Winfrey / Scanpix

Veevalaja: Oprah

Oprah on tüüpiline Veevalaja - ühelt poolt häbelik ja tundlik, kuid teiselt poolt naudib ta piiride ületamist ja täiel rinnal elu nautimist. Teadupoolest on Veevalajad ka intelligentsed, filantroopilised ja saavad paljudega hästi läbi. Just nagu Oprah!

Rihanna. /Mario Anzuoni/Reuters/Scanpix

Kalad: Rihanna

Kalad on karma märk, mis tähendab, et selle märgi all sündinud on oma tunnete ja end ümbritseva maailmaga tugevalt seotud. Rihanna kehastab ilmselgelt oma sodiaagimärki - 2017. aastal nimetati ta aasta heategijaks, tal on lähedased ja ustavad sõbrad ning ta on lasknud omale kõrva taha Kalade märgi tätoveerida.

Emma Watson. / AFP PHOTO / Johannes Eisele / Scanpix

Jäär: Emma Watson

Jäärast naised on iseseisvad, enesekindlad ja sündinud juhid. Kõike seda on ka Emma Watson, kes seisab feministina valjuhäälselt ka teiste naiste eest, juhib oma raamatuklubi ja on suurepärane näitleja.

Adele / Joel Ryan/AP/Scanpix

Sõnn: Adele

Kangekaelsed Sõnnid naudivad elu väikeseid imesid ja seda teeb ka Adele. Ta laulab elust nii nagu see on ja ei põe mõttetute asjade pärast. Ta teab, et ta on julge ja ei karda kedagi peale iseenda.

Angelina Jolie. AFP PHOTO /Anne-Christine Poujoulat / Scanpix

Kaksikud: Angelina Jolie

Kaksikud on seltsivad, väljendusrikkad ja kiire taibuga. Seda kõike on ka Angelina Jolie, kes on kogu maailmast vaimustuses. Ta kohaneb igas olus väga kiiresti ja on oma lastele suurepärane eeskuju.

Sofia Vergara. / AFP PHOTO / Robyn Beck / AFP / Scanpix

Vähk: Sofia Vergara

Vähi sodiaagimärgi all sündinud on truud ja kirglikud. Nad langetavad sageli otsuseid oma südamega ja peavad lugu pühendumisest. Tulise kire poolest on tuntud ka Sofia Vergara.

Jennifer Lopez / VALERIE MACON/AFP/Scanpix

Lõvi: Jennifer Lopez

Lõvid ei hoia end tagasi. Nad nõuavad tähelepanu; teavad, mida nad tahavad ja on sündinud juhtima. J.Lo teab väga hästi, kuidas tähelepanu endale tõmmata.

Beyonce. /Mike Blake /REUTERS/ Scanpix

Neitsi: Beyoncé

Beyoncé on hea näide sellest, kui intuitiivne võib Neitsi olla. Te teab, mida tahab ja ei karda olla otsekohene. Neitsi stoilisest käitumisviisist ei maksa end petta lasta. Ninakuse taga on siiras sõber, kes oskab sind ära kuulata.

Gwyneth Paltrow. / Scanpix/Jordan Strauss/AP

Kaalud: Gwyneth Paltrow

Kaalud otsivad tasakaalu ja seetõttu pole ime, et Gwyneth Paltrowst on saanud elustiiliguru. Oma loomult on Kaalud leebed, tähelepanelikud ja intellektuaalsed. Tihti meeldib neile mediteerida.

Anne Hathaway. / ADRIAN SANCHEZ-GONZALEZ/AFP/Scanpix

Skorpion: Anne Hathaway

Skorpionid kas võidavad sõpru või tekitavad omale vaenlaseid. Enamasti hoiavad nad omaette ja on väga tahtejõulised. Anne Hathaway teeb kõik selleks, et oma eraelu privaatseks jätta ja ka iseloomult on ta ehtne Skorpion.

Taylor Swift. / Scanpix

Ambur: Taylor Swift

Amburitüdrukud on siirad ja ausad - need kaks omadust iseloomustavad ka Swifti laulusõnu. Paraku on tal komme ka vimma pidada ja nagu me kõmumeedia põhjal teame, ei ole sõbrannadel mõtet superstaar Swiftiga tülli minna.

Zooey Deschanel. / Jordan Strauss/AP/Scanpix

Kaljukits: Zooey Deschanel

Kaljukitsed on efektiivsed, organiseeritud ja kindlameelsed. Ka näitlejanna Zooey Deschanel on pühendunud oma karjäärile ja veab vinget elustiili-veebisaiti.