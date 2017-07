Mida mehed mõtlevad suhte «pausile paneku» all

Kas see tähendab tegeikult seda, et ta tahab lahku minna? Kui kauaks? Kas ta tahab salaja teiste naistega kohtuda? Kas ta tahab olla vallaline? Miks ta vajab minust pausi? Kas ma ei olegi ideaalne?

Kui sa tõesti arvasid, et paus tähendab aega järelemõtlemiseks ja enese laadimiseks, seejärel suure armastusega suhtesse naastes, siis mõtle uuesti.

Grupp mehi avaldasid Elite Dailys ausalt, mida tegelikult tähendab nende arvates see, kui soovitakse suhtest pausi.

«Enda ja teiste kogemustest võin öelda, et «teeme pausi» tähendab seda, et ma ei armasta sind enam ja tahan lahku minna. Aga ma arvan, et siis hakkaksid sa nutma või minu peale karjuma, seega on kergem sinu ootused üleval hoida, vähemalt seni, kuni sa mind uue tüdrukuga näed.»

«Paus tähendab seda, et ma olen sinust väsinud ja tahan lahku minna, aga hoian sind igaks juhuks siiski õnge otsas, äkki mul hakkab millalgi igav.»

«Ma tahan ringi vaadata ja teistega magada, äkki leian kellegi sinust parema. Samal ajal jätan võimaluse sinuga alles, juhuks kui ei leia.»

«Paus tähendab lihtsalt teistega magamist. Mina nii ei tee.»

«Pausile lähed sa seetõttu, et tahad näha, kas vallaline on parem olla kui suhtes.»

«Kui minu tüdruksõber tahaks teha pausi, siis minu jaoks oleks see suhte lõpp. Kui ma olen koos sinuga, siis järelikult olen ma kindel selles, et tahan sinuga olla. Kui sa ei ole kindel, kas tahad minuga koos olla, siis pole mõtet rohkem oma aega raisata.»

«See on lihtsam pehmem viis lahkuminekuks.»

«Ma tõesti tahan seksida selle teise inimesega, samas ei taha kaotada võimalust, et sinuga veel midagi tuleb.»

«See tähendab seda, et ma vallandan oma tüdruksõbra, aga hoian teda kõne kaugusel, juhuks kui tööl on vaja mõnikord asendajat.»

«Minu kogemus on näidanud, et see tähendab seda, et tal on juba uuesti Tinder aktiveeritud ja teated aina hüppavad ekraanile.»

«Suhe on lõppenud, aga ma olen liiga arg, et seda sulle öelda. Seega ma annan endast nii vähe, et lõpuks sa jätad mind ise maha.»