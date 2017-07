Odavalt ja lihtsalt nahk kauniks

Hea näokoorija saladus on vajalike ainete sisaldus. Eriti hea, kui need on nii looduslikud kui võimalik. Eriti hästi mõjuvad nahale oliiviõli ja sool.

Oliiviõli kasulikkus pole vist kellelegi uudis. Lisaks söögivalmistamisele on naised sajandeid kasutanud oliiviõli ka juuste ja naha tervise parandamiseks, kirjutab Women´s Health. Selle armastatud toiduaine saladus peitub antioksüdantides, mida on seal rohkelt. Muuhulgas saab sealt ka E-vitamiini. Mitmed uuringud on näidanud, et rikastades nahka E-vitamiiniga enne päikese kätte minemist, on nahk hiljem vähem paistes, kuiv ja punane.

Soola kasulikkus peitub mineraalides, mis aitavad nahal end niisutatuna hoida.

Antud segu on eriti hea, kuna on tugeva toimega ning kodustest vahenditest tehtav. Sega lihtsalt kokku kolmveerand tassitäit soola ja pool tassi oliiviõli. Kui segu muutub mõnusalt pastaseks, ongi aeg lasta sel enda tööd teha.