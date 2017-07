Kümme valet, mida filmid on sulle seksi kohta rääkinud

WhatCulture toob välja kümme kõige suuremat valet, mida Hollywood meile läbi helendava sinise ekraani on pähe istutanud.

1. Seksida püsti seistes on suurepärane. Oled sa seda kunagi proovinud? See on keeruline, raske ja võib isegi ohtlik olla. Samuti ei juhtu päriselus just väga sageli, et kutt võtab naise sülle ja surub kirehoos vastu seina. Tegemist on müüdiga, mis jätab ühtlasi mulje, nagu seksiksid kõik naised alati meestega, kes on neist pikemad ja tugevamad.

2. Naised saavad seksi ajal orgasmi. Erinevate hinnangute kohaselt ei pruugi isegi kuni kolmandik naistest seksi ajal orgasmi kogeda. Enamik naisi vajavad orgasmiks erinevaid stimulaatoreid, mitte ainult penetratiivset seksi ning ei hakka 30 sekundit pärast suguühte algust orgasminägusid tegema. Lisaks: miks on naiste orgasminäod filmides nii ebaloomulikud? Vaid ohe ja daamilik värin, kas tõesti?

3. Abielus inimesed ei seksi. Paljud uuringud on näidanud, et abielurahvas seksib täitsa korralikult. Miks siis ometi filmid armastavad kujutada olukorda, kus koheselt pärast sõrmuse sõrme libistamist kaob suhtest igasugune seks?

4. Keegi ei kasuta kondoome. Kui me kõik seksiksime päriselus sama hooletult, nagu inimesed filmides, oleks suguhaiguste ja soovimatute raseduste numbrid laes.

5. Ühe korra samast soost inimesega seksimine tähendab, et sa oled gei. Uuringud näitavad, et aina vähem inimesi määratlevad end rangelt hetero- või homoseksuaalsena. Kuid mitte filmides! Kui sa korra naisega magad, oled sa koheselt lesbi. Filmides nüansside jaoks ruumi ei jagu.

6. Mehed tahavad alati rohkem. Jah, mõnikord tahavad ka naised kinolinal rohkem seksi kui mehed, kuid sel juhul on tavaliselt tegu negatiivse varjundiga karakteriga. Naiste seksuaalsus on filmides ikka veel stigma, mida armastatakse kujutada kiimalise mehega, kes ajab taga mittehuvitunud naist.

7. Vale nimega kutsumine on tavapärane nähtus. Mitu korda oled sa voodis kallimat vale nimega kutsunud? Tead sa kedagi, kes on? Kui filme uskuda, on aga tegemist ülilevinud nähtusega. Ning, mis veel veidram, on see tavaliselt vaid ainus asi, mida nad ütlevad: vaikne seks ja siis järsku, pauhti, vale nimi.

8. Naised magavad rinnahoidjatega. «Seks ja linn» oli paljudes asjades väga ebarealistlik, kuid üks suurimaid pangepanekuid oli tõsiasi, et kõik tegelased magasid seal pidevalt rinnahoidjatega. Millal sina viimati 200euroses pesus magama läksid?

9. Libestit ei eksisteeri. Vahepeal vajavad inimesed seksi ajal libestit, näiteks järgmistel juhtudel: kui mees ja naine harrastavad penetratiivset seksi. Kui mees ja mees harrastavad penetratiivset seksi. Kui naine ja naine harrastavad penetratiivset seksi. Kui seksitakse vees. Kui kasutatakse mänguasju. Igasuguse eelmängu ajal. Kõige jaoks, mida kumbki tahab magamistoas seksi ajal teha, kui nad tunnevad, et libesti teeks kogemuse nauditavamaks. Millal aga me filmides libesti kasutamist näeme? Kui üldse, siis ilmub see ekraanile selleks, et kedagi seksmaniakina kujutada.

10. Esimene kord on kas täiesti jube või täiesti imeline. Olgem ausad: enamik esimesi kordi pole just suurepärased. Ja me ei pea siin silmas vaid süütuse kaotamist, vaid igasuguseid esimesi kordi. Ükskõik kui väga ta sulle meeldib, esimene kord on alati natuke kohmakas. Aga kui filme uskuda, siis on esimene kord alati kas peadpööritavalt hea või nii kohutav, et lõppeb suure draama ja tüliga.