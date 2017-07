Tee vahet: armastus või meeldimine?

Kui sa näed kedagi atraktiivset ja hoiad oma pilku temal või lükkad Tinderis mõne mehe paremale, siis see peaks olema vist iha?

Ja siis, pärast mõnel kohtingul käimist, hakkab ta sulle meeldima. See on aeg, kui asjad lähevad halvaks.

Sa ootad, et ta sulle sõnumeid saadaks. Mõtled endamisi, kas ta kaasab sind enda plaanidesse. Ja kui te jätkate kohtamas käimist, siis loodad sa, et tulemas on «oleme nüüd koos» vestlus.

Nüüd oled sa lõpuks suhtes ja te olete kohtamas käinud juba mõned kuud. Te teate üksteise sõpru, veedate mõned ööd nädalas koos ja tema õde jälgib sind Instagramis. Kas see tähendab, et sa oled nüüd armunud?

Nii need asjad päris ei tööta. Suhteeksperdid selgitavad meile, kuidas teha vahet sellel, kas sa armastad kedagi või ta lihtsalt meeldib sulle.

Suhteeksperdi Monica Parikh sõnul tekib meeldivus või kiindumus kellegi vastu tavaliselt kiiresti, aga armastuse tekkimine on aeglane protsess, mis ehitatakse tervele vundamendile.

Tõeline intiimsus areneb pika aja jooksul, kui üheskoos on läbitud mitmeid perioode elus, samal ajal kui meeldivus on rohkem kinnisidee kellegist. Sa tahad, et ta helistaks või saadaks sulle pidevalt sõnumeid ja jälgid tema käike sotsiaalmeedias. Sunnid teda endaga plaane tegema ja kasutad seksi selleks, et teda kontrollida. Armastus on teistsugune.

«Armastus mõistab, et iga inimene on autonoomne ja meil kõikidel on oma individuaalsed soovid, mis ei pruugi täielikult ühtida kaaslase visiooniga,» ütleb Parikh.

Parikh ütleb ka seda, et konflikt võib lõpetada väga kergelt suhte, mis on alles meeldimise staadiumis. Kui üks partner teeb teisele haiget, siis trauma tõmbab suhte katki. Armastuse puhul mõistavad mõlemad partnerid, et trauma on abivahend veel sügavama intiimsuse ja mõistmise tekkimiseks.

Alissa Bunn seletab, et kui me kellessegi armume, siis see tekitab meis tihti keemilisi reaktsioone ja mõjutab meid füüsiliselt rohkem, kui lihtsalt «meeldimine.»

Kui mees armub, siis tema testosteroonitase langeb, ta võib tunda väsimust, tujukust ja sa võid olla tunnistajaks vähenenud seksiisule ja kaalutõusule.

Sa võid samuti täheldada, et kui sa oled kellessegi armunud, siis tunned nagu oleksid pilves. Bunn selgitab, et kui me oleme tõeliselt armunud, siis põhimõtteliselt oleme me «narkootikumide» mõju all. Mitte ainult meie dopamiini, oksütotsiini ja vasopressiini tase ei ole kõrge, aga ka meie hirmutunne väheneb.

«Kui sa liigud meeldimise staadiumist edasi ja hakkad kedagi armastama, siis see tunne võib olla sama sõltuvust tekitav nagu kokaiin,» ütleb Bunn. «Aga armastus võib aja jooksul muutuda ja mitte alatiseks ei jää tunne, et oled kokaiini tarvitanud. Olekski üsna täbar kogu aeg kokaiini mõju all olla, või mis? Sest ei ole väga hea, kui armastus paneb sind pidevalt tundma nagu oleksid hull.»

Aja jooksul armastuse intensiivsus ei vähene, selle asemel tekib positiivseid emotsioone pigem juurde. Pikaajalises õnnelikus suhtes olnud paarid ütlevad, et nad tunnevad ennast rahulike, enesekindlate ja võimekatena.

Kokkuvõtteks võib öelda, et «meeldimine» on tihti kontrolliv ja obsessiivne tunne. See on üsna õrn, keemiliselt armastusest erinev ja tihti ajaga mööduv.

Armastus seevastu on keemiline karussell, mis on tasu selle eest, et sa tõesti tunned ja respekteerid oma kaaslast. See on tugev, väljateenitud ja tekitab kaitstud tunde. See areneb aja jooksul, aga see ei ole tuim.

Nii, mis sa arvad? Kas sa armastad oma kaaslast või ta meeldib sulle?