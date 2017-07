Seitse toitu, mille söömine tekitab sul paha tuju

AOL ajas juttu vaimse tervise eksperdi Rachel Kellyga, kes on muuhulgas ka raamatu «The Happiness Diet» («Õnnelikkuse dieet») autor. Siin on seitse toitu, mida vältida, kui tahad, et su tuju hea püsiks.

1. Dieetjoogid. Dieetkokas leiduv kunstlik magustaja aspartaam on mõningate uuringute tulemusena näidanud olevat serotoniini tootmise takistaja. Sa vaid võidad sellest, kui oma kafeiinilaksu tavalisest teest või kohvist kätte saad.

2. Hommikusöögikrõbinad ja snäkibatoonid. Pole põhjust neid asju täielikult vältida, küll aga võiksid sa pakendilt enne tarbimist vaadata, kas tegemist on tootega, kus on suhkrut kaheksa grammi või vähem. Paljudes brändides on hulganisti suhkrut, mis küll annab sulle ajutiselt energiat, kuid sellele järgneb alati järsk kukkumine. Kui meie veresuhkrutase allapoole normi langeb, vabanevad stressihormoonid, mis toovad kaasa tujukõikumise.

3. Pakendatud magustoidud. Suhkru negatiivsed küljed pole mingi saladus, kuid kui sa aeg-ajalt endale mõne sõõriku lubad, ei juhtu midagi. Tark oleks aga vältida valmisküpsetisi, mis on poes juba pakendatud – neis on sageli palju kunstlikke värvaineid, nende seos meeleolu- ja tähelepanuhäiretega on samuti tõestatud (eriti lastel). Nii et kui sa ihaldad midagi patuselt magusat, külasta parem oma kohalikku pagariäri.

4. Kiirtoit. Need suured friikad on täis transrasvu, mis küll pikendavad friikartulite säilivusaega, kuid samas häirivad ka su oomega-3 taset. Uuringud on näidanud, et selle rasva vähesus kehas on seotud pessimismi, depressiooni ja agressiivsusega.

5. Margariin. Lõbus fakt: isegi prussakad ei söö margariini. See on põhimõtteliselt puhas transrasv, mis, nagu eelnevalt mainitud, takistab sul olla meeldiv inimene.

6. Soolased snäkid. Järgmine kord krõpsu- või pähklipakki avades vaata koostisosade nimekirja. Paljud neist sisaldavad ainet nimega MSG (naatriumglutamaat), mis on levinud maitsetugevdaja, aga võib põhjustada peavalu ja panna sind tundma end nõrga ja kurnatuna.

7. Purgitoit. Purgioad ja –supid võivad samuti sisaldada naatriumglutamaati ja üleliigset soola. Kui sa tunned end pärast kausitäie supi ära söömist nõdrana, vaata uuesti koostisosade nimekirja. Järgmine kord vali purk, mis on BPA-vaba, kuna uuringud on näidanud, et BPA (bisfenool A) on aine, mis mõjutab su mälutegevust ja neid aju osasid, mis reguleerivad tujusid.