See mees tätoveerib sind ja su külalisi otse pulmas

Robert on olnud tätoveerimiskunstnik juba üle 20 aasta. Viimase aasta jooksul on ta külastanud pulmi ning jäädvustanud kunsti sealsetele külalistele. Ta kutsub end pulmatatoveerijaks, kirjutab HuffingtonPost.

See teekond algas mehe sugulasest, keda ta juba korduval oli varem tätoveerinud. Sugulane oli planeerimas enda pulma ning naljatas, et kokteilide ajal võiks Robert teda ja tema pruuti tindiga kaunistada. Pruutpaar oligi asjaga päri ja nii see alguse sai. Toona mainis pulmafotograaf, et pole midagi sarnast varem näinud ning siit võib midagi head tulla. Alates sellest ajast on Robert teinud kümnid pulmi ning ta on broneeritud ette mitmeks aastaks. Lisaks pulmades tätoveerimisele, tellitakse teda palju ka tüdrukute ja poissmeeste õhtutele.

Soovijaid on pulmades üllatavalt palju. «Viimasel üritusel kaunistasime ära 34 külalist, kellest enamusel polnud varem tätoveeringut,» sõnab Robert. Lisaks on ühes pulmas ära kaunistatud näiteks pruudi vanavanemad. Kunstniku hinnad algavad 500 dollarist, kuid sõltub külaliste arvust, disainiga seotud eeltööst ning reisikuludest.

Kindlasti arvestatav teenus, millega enda pulmi eriliseks teha!