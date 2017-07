Mustade naiste juuste eest võidelnud Youtube’i staar vandus ajuvähile alla

Tema ema Patricia Moore’i kinnitusel suri Meechy ajuvähi tagajärjel, vahendab NY Times.

Monroe tee sotsiaalmeediastaariks algas siis, kui ta tundis, et ei ole oma turundustööl päriselt rahul. 2009. aastal tuli ta juuksurist välja ääretult ebaõnnestunud soenguga. Naine otsustas juuksed maha lõigata ning otsast peale alustada. Netist inspiratsiooni otsides leidis ta kogukonna naisi, kes usuvad, et mustanahalised naised peaksid olema uhked oma krussis juuste üle ning ta oligi leidnud oma kutsumuse.

Nimelt kasvavad paljud mustanahalised naised üles teadmisega, et sirged juuksed on terved ja neid on kerge soengusse sättida, samas kui krussis juukseid vaadatakse kui metsikuid, taltsutamatuid ja räpakaid. Patsi punutud juuksed on aga liiga «etnilised».

Loomulike juuste «vabastamise» liikumine kogus aina hoogu ning valjuhäälselt tervitati Michelle Obama otsust oma juukseid loomulikult kanda.

Meechy jagas iga sammu oma teekonnast ning mida pikemaks ta lokid kasvasid, seda enam püüdis ta tähelepanu. Naise sõnul peatati teda tänaval ning uuriti, kas talle meeldib naturaalsus ning kuidas ta suudab oma juukseid sel viisil sättida. «Kas mehed peavad sind veel üldse kütkestavaks?» küsiti Meechylt samuti. See pani teda aina enam mõistma, et «loomulikud juuksed» on paljude naiste jaoks väga palju rohkemat kui lihtsalt soengustiilivalik. «Esiteks ütleb see, et sa aktsepteerid end sellisena nagu sa oled, kuidas sind on loodud, ja et sul on piisavalt enesekindlust, et vastu astuda kehtivatele normidele,» ütles Monroe oma esimeses videos aastal 2010.

Tema videod said ülipopulaarseks ning kogusid miljoneid vaatamisi. Meechy, pärisnimega Tameka Marie Moore, jäi haigeks 2014. aastal, kui teda tabas mitu insulti. Tal diagnoositi ajukahjustus. Ajuoperatsiooniks valmistudes ajas ta taas oma juuksed ära ning annetas need heategevusele. Operatsiooni käigus leiti kasvaja ning tal diagnoositi ajuvähk, mida asuti ravima kemoteraapiaga. Ravi ei takistanud tal aga loomulike juuste liikumist edasi propageerimast.

«Ma kaotasin kõik oma juuksed, mul on olnud mu elu kõige hullem aasta,» ütles Meechy aastal 2015 ajakirjale People. «Aga teate mis? Ma olen ikka veel sama inimene.»