Teadlased mures: seksirobotite ajastu on saabumas

Itaalia päevalehe La Repubblica korrespondent Enrico Franceschini on veendunud, et peagi saabub aeg, mil nn seksirobotite kasutamine muutub majanduslikult arenenud ja jõukates riikides inimeste jaoks suisa harjumuspäraseks tegevuseks. Probleem seisnevat vaid selles, et eetilises plaanis pole paljud selleks veel lihtsalt valmis, vahendab Saarte Hääl.