Puusaümbermõõt 2,4 meetrit: naine sihib hoolimata terviseriskist maailmarekordit

Praegune maailmarekord kuulub Los Angelesist pärit naisele nimega Mikel Ruffinelli, kelle puusaümbermõõt on 99 tolli ehk 2,5 meetrit.

«Ma mõistan, et panen oma tervise kaalule, kui maailma suurima puusa rekordit püüan,» selgitab Bobbi-Jo videos Barcroft Mediale. «Aga see on miski, mida ma lihtsalt pean tegema ja ma püüan võtta päev korraga.»

Westley on umbes 157 cm pikk ja kaalub 249 kilogrammi. Ta tõdeb, et tema suurus muudab elu keerulisemaks – ta peab näiteks ukseavadest läbi minemiseks külje ette pöörama – kuid samas on ta sattunud sõltuvusse tähelepanust, mida internetimaailmas talle pööratakse. «Mu fännid saadavad mulle igasuguseid kingitusi ja sõnumeid. Mõned neist on mu kätt palunud,» muljeta Bobbi-Jo ning lisab, et talle on lubatud maksta ka suuri summasid, et ta kellelegi lihtsalt peale istuks. «Kui inimesed sotsiaalmeedias ütlevad, et ma olen paks, siis ma ei reageeri sellele. Sest ma olengi paks.»

/ Kuvatõmmis

Westleyl on diagnoositud alaaktiivne kilpnääre ning ta usub, et kaalutõus saigi sellest alguse. Samas on tema toitumisnõustaja Nadia Sharifi murelik. «Asi pole selles, et ta peaks kaotama paarkümmend kilo. Ta peaks kaotama 90 kilo,» ütleb Sharifi. «Praegusel hetkel on tegemist sõna otseses mõttes elu ja surma küsimusega. Tal võib igal hetkel tekkida tromb. Ta on hetkel tõepoolest kõndiv ja tiksuv kellapomm.»