Kolm müüti süütuse kaotamise kohta

Me küsisime psühholoogilt ja seksiterapeudilt Kristin Marie Bennionilt, millised on levinud müüdid süütuse kaotamise kohta.

1. müüt: sa oled nüüd teistsugune inimene

Bennion ütleb, et ühiskonnas on püsima jäänud mitmed tõele mitte vastavad ja negatiivsed arvamused esimese vahekorra kohta. Levinuim müüt süütuse kaotamise kohta on see, et naine muutub selle tagajärjel.

«Ei, seks ei muuda seda, kes sa inimesena oled. Süütuse kaotades sa ei muutu järsku dinosauruseks, liblikaks või täiskasvanuks,» räägib Bennion. «Ma mäletan, kuidas nooremana fantaseerisin, et süütuse kaotades saab minust lõpuks naine. See on väljamõeldis.»

Tõsi on see, et nüüd on tüdrukul kogemus mida tal varem pole kunagi olnud, aga see ei muuda suuremas plaanis midagi. Mõnes kultuuris paraku saadakse sellest teisiti aru, aga tegelikult talle meeldivad ikka samad asjad, ta soovib jõuda samade eesmärkideni ja ka tema isiksuse teised asbektid on kõik muutumata.

2. müüt: sa tegelikult ka kaotad midagi pärast seda, kui «kaotad oma süütuse»

Kaotasid oma süütuse? Ära muretse, tegelikult sa ei kaotanud otseselt midagi.

Süütus on lihtsalt väljend, mitte meditsiiniline termin.

Bennion ütleb, et süütus ei ole «asi», mida keegi kaotab. Ta selgitab, et see idee on jäänud ajast, kui arvati, et seksuaalne puutumatus on naise kõige väärtuslikum vara. Selline arvamus on samast ajast, kui kasutati termineid «lits» ja «langenud naine» nende kohta, kes seksisid väljaspool abielu.

Sina ei ole kellegi omand ja samuti ei saa keegi «võtta» sinu süütust ära. Viis, kuidas süütusest on ühiskonnas räägitud, on üsna häiriv ja kahjustav.

3. müüt: veritsus esimese vahekorra ajal tähendab, et sinu neitsinahk rebenes

Teine suur arusaamatus on seotud naise hüümeni ehk neitsinahaga. Paljud on üllatunud, et mõned naised sünnivad hüümeniga ja teised ilma selleta.

Bennion selgitab, et isegi kui sul on hüümen, siis see on täiesti unikaalne, ei ole kahte samasugust.

Aga kuidas siis selgitada seda veritsust, mis esimese vahekorra ajal võib esineda?

Kui esimese vahekorra ajal esineb veritsust, siis suure tõenäosusega on vagiina lihtsalt liiga kuiv. Valu on ka suuresti tingitud sellest, et ei ole piisavalt märg ja samuti muudab kõik hullemaks see hirm, et kindlasti on väga valus.

«Veritsus minu esimese vahekorra ajal oli tingitud tõenäoliselt sellest, et minu vagiina oli hirmunud ja kuiv, mitte selle pärast, et minu hüümen rebenes,» ütleb Bennion. Meeldetuletus: kui sa seksid esimest korda, siis kasuta kindlasti libestit.

Jäta siis meelde, et mis puutub sinu süütuse kaotamisse, siis tegelikult eksisteeri sellist asja. Süütus on termin, mille me ise oleme ühiskonnas välja mõelnud, tegemist ei ole meditsiinilise terminiga. See ei muuda sinu olemust, samuti ei defineeri sind partnerite arv – olgu neid siis null või kolmkümmend.

Ja lõpetuseks veel uuesti, et veritsus vahekorra ajal ei tähenda tingimata seda, et sinu neitsinahk rebenes. Nagu juba varasemalt mainitud sai, siis kõikidel naistel ei pruugi seda ollagi. Pea alati meeles, et ei ole kahte ühesugust vagiinat.