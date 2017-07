Kairi Oja: kuidas ma end ärevuse lämmatavast nõiaringist läbi närisin

Sellest päevast sain ma tuttavaks ärevushäirega. Ärevuse- ja paanikahäire kimbutab üha suuremat hulka inimesi, olles müstiliseks ja ettearvamatuks kaaslaseks nii töises elus kui suhetes sõprade või lähedastega. Tihti otsitakse abi ravimitest, mõistmata, et suurimad abimehed oleme me iseendile ise.

Mäletan, et selle uudise teadasaamise hetkel tuli mul palavik ning näis, nagu maailm kaoks mõneks ajaks kuhugi ära. Kuhugi, kus kõik on veel hästi. Sain esimesest šokist üle ning käisin ka tööl edasi, ent kuna lapseootus mõjutas mind juba hormonaalsel tasandil küllaltki palju, sain edaspidi tunda paanikahäireid vaat et korra nädalas.

Tänaseni on meeles päevad, mil tundsin, et käed muutuvad jääkülmaks ning ma ootamatult kontorist välja astusin, teatades toonastele kolleegidele napisõnaliselt, et «käin korraks ära». Tegelikult püüdsin teha kõik selleks, et nad ei saaks aru, mis minuga hakkas – püüdsin näida täiesti rahulik, mis sest, et mulle näis, et kohe-kohe hakkab mul halb või siis ma minestan või juhtub veel midagi veel kohutavamat. Varemalt ei olnud ma iialgi minestanud ning etteruttavalt võin öelda, et seda pole tänaseni kordagi juhtunud.

Ent neil hetkedel tundsin, et pean kiirelt saama õue, värske õhu kätte, ja tegema kiiresti midagi muud, ükskõik mida, peaasi et see kohutav tunne mööduks. Mööduski, kuid enne seda jõudsin oma kümnekonna minuti jagu kogeda tõelist hirmu- ja maailmalõputunnet koos südamekloppimise ning kohinaga kõrvus.

Diagnoosida ei osanud

Ajapikku õppisin seda tunnet omade meetoditega leevendama ja mulle sai selgeks, et ma ei minesta tegelikult ära ega juhtu ka muud ning see tunne möödub mõne aja pärast, ent paanikahäire külastas mind kogu lapseootuse aja vältel. Olin ülikoolis õppinud psühholoogiat ja juba kooliajal lugenud erinevat psühholoogiaalast kirjandust, sh Cornegie’t. Ülikooli ajal armastasin ma Castaneda seltsis aega veeta, ent kohe kindlasti ei «diagnoosinud» ma endal paanikahooge esimesel paaril korral – see kõik oli selleks liialt sürrealistlik, et seda kuhugi ratsionaalsesse ja loogilisse süsteemi paigutada.

Pärast lapse sündi loksus elu omamoodi rööpasse ning ajapikku sain vastused ka kõikidele seesmistele küsimustele. Lapsega toimetamine tõi kaasa nii palju rõõmu, et taolised reaktsioonid hakkasid iseenesest vähenema, ent päriselt polnud need siis veel kusagile kadunud.

Veel aasta jagu ei olnud sugugi üllatav, kui lapsevankriga täiesti turvalisel «külavaheteel» poe poole jalutades tundsin ootamatult nõrkust ja silme eest võis minna veidi uduseks ja alalhoiuinstinkt minus pani mõnel neist kordadest viivuks koguni kahtlema, et kas poleks targem (loe: turvalisem) kodu poole tagasi keerata. Ent seda ei teinud ma ühelgi korral, sest andsin endale aru, et nii ma ise kui laps vajame süüa ja ma pean seal paganama poes käidud saama!