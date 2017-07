Kas teadsid? Armastuse viis faasi

Koos inimestega ja suhtega kasvab ka armastus. Samm sammu haaval. Kui meie jaoks tundub see tihti ühe pika loona, siis tegelikkuses on armastusel erinevad etapid.

Esimene etapp: armumine

Loogiline, kõige alguses on armumine. Keha toodab suures koguses erinevaid hormoone, mis meis aina rohkem kiinduvust tekitavad ning õnnelikuna tundma panevad. Lihtne on kujutada ette ühist elu, sest puudusi teises praktiliselt ei näe.

Teine etapp: suhe

Kõik need hormoonid on endiselt kohal, kuid teie suhe liigub edasi, olemaks koos ühine liit. Kui võrrelda esimest etappi Romeo ja Julia looga, siis teine etapp oleks funktsioneerivate täiskasvanute etapp. Paljud paarid kolivad siin kokku ning saavad lapse. Armastus muutub mugavaks. Suur osa paaridest arvab, et nii jääbki.

Kolmas etapp: illusioonide purunemine

Suhtes on nii paremaid kui halvemaid aegu, see on nüüd see halb osa. Just siin faasis hakkate märkama üksteise puudusi ning asju, mis närvidele käivad. Kahjuks saab paljudele see saatuslikuks ning siit faasist edasi nad koos ei jõuagi.

Neljas etapp: tõelise suhte ja kestva armastuse teke

Kui olete koos madalseisust üle saanud, saate hakata koos paranema ning kompromisse tegema. Tänu möödunud tormisele faasile vaatavad mõlemad partnerid rohkem endasse, et analüüsida, mis juhtus. Kasvab nii isiklik kui suhte täiskasvanulikkus. Te mõistate üksteist varasemast paremini ning tärkab mõte, kas tema võibki olla see, kellega koos vananeda.

Viies etapp: teie suhte energia kasutamine, et muuta maailma

Eelmine faas tugevdas teie usku nii endasse, üksteisesse kui suhtesse. Saate hakata looma seda maailma, mida enda ümber näha soovite.

Allikas: Diply