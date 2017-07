Läksid lahku? Sinu tervist kaitseb kirjutamine

Juba ammusest ajast usutakse, et kirjutamine aitab elada tervislikumalt läbi enda emotsioone. On üks stiil, milleks on jutustav ekspressiivne kirjutamine. Teadlaste sõnul aitab see kaasa inimese hingehaavade paranemisele, vahendab HuffingtonPost.

Arizona ülikooli teadlased võtsid katse alla 109 täiskasvanut, kellest 70 olid naised ja 39 mehed. Osalejad jagati juhuslikul valimil kolme gruppi. Neile anti ette ülesanne, kirjutada erinevates kirjastiilides. Osalejad pidid kirjutama kolm järjestikkust päeva 20 minutit päevas.

Kaheksa kuu möödudes tehti järeldusi. Hinnati osalejate südame näitajaid ning stressitaset. Näha oli selget mustrit - need, kes kirjutasid jutustavalt läbi enda abielu kulgu (jutustav ekspressiivne kirjutamine), tunnetasid vähem stressi ning nende südame näitajad olid paremad.

Kuigi kehva suhte lõpetamine on oluline sinu elukvaliteedi ja üldise heaolu tõstmiseks, võib lühiajaline stress mõjuda rängalt sinu tervisele. Väljendades neid hirme ja ärevust läbi kirjutamise, aitad endal emotsioonidega paremini toime tulla.