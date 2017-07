See ema väidab, et imetab last seksimise ajal

Vlogger Tasha Maile postitas 2015. aastal Youtube kanalisse video, kus räägib, et tema on ühendanud seksi ja imetamise. Kuigi video postitati mitu aastat tagasi, kogub see alles nüüd populaarsust. Video leidis Internetist Briti jutusaade This Morning, kes ta saatesse sellest rääkima kutsus.

Loo peategelane rääkis, et temalt on korduvalt küsitud, kas see on normaalne. Tema vastus oli see, et samal ajal, kui last toidad, saab seksida näiteks mees tagant võttes. «Armatsemises pole midagi halba,» arvab Tasha. «Samal ajal imetamine ja seksimine on lihtsalt multifunktsionaalse ema näide. Laps on nii väike, et ei saa sellest aru. Nad ei mõtle, et appi, emme ja issi seksivad.»

Mitmed arstid on avaldanud ka oma arvamuse sellest teemast. Kindlasti on tegu moraalselt ja psühholoogiliselt keerulise teemaga. Samas psühholoogid on öenud, et laps ei saa sellest aru - nende jaoks lihtsat «hommikusöögilaud» liigub. Naiste tervise arst on isegi öelnud, et see on hea, kui naine ei unusta ära oma seksuaalsust ja rolli kallimana.

Vaata ka kurikuulsat videot:

Allikas: Women´s Health