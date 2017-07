Viis seelikut, mille ostmist sa kunagi ei kahetse

Casual seelik, mida võid kanda teksade asemel

Teksapüksid ja t-särk on igavesti meie üks kindla peale minek, aga mõnikord tahame me vaheldust. Sellistel juhtudel on hea variant üks lihtne puuvillane A-lõikeline seelik, mis oma pikkuselt jääb põlvedest üles poole. See on mugav ja hea variant suveks.

Uhke seelik, mida kanda kleidi asemel

Uhke sädelev seelik on hea alternatiiv nendeks juhtudeks, kui pead välja nägema veidi glamuursem. Samal ajal ära kanna väga silmapaistvaid kingi, et mitte tähelepanu seelikult ära juhtida. Kui kannad sarnast värvi pluusi, siis tekib illusioon, et tegemist on kleidiga, mis võib ka üpris lahe olla.

Vabalt langev seelik, mis teeb komplimendi sinu figuurile

Sellist stiili seelik on ümber vöökoha ja seejärel langeb vabalt puusadelt alla, rõhutades sinu kõige peenemat kohta. Pikkuselt on see veidi alla põlve, kirjutab purewow.com.

Pliiatsseelik, mis paneb sind bossina tundma

Olenemata sellest, kas sa oled kellegi ülemus või mitte, pliiatsseelikul on koht sinu garderoobis. Selle stiili võlu on see, et sa paistad ametlik (samal ajal siiski stiilne), kandes ridiküli ja bleiserit. Aga samas võid kanda seda ka tenniste ja t-särgiga, kui eelistad vabamat muljet.

Maksiseelik, mida saad kanda mitu hooaega

Ütle tere rõivaesemele oma unistustest. Maksiseelik on elegantne, mugav ja mitmekülgne. Palava ilmaga kanna seda topi ja sandaalidega, külmema ilmaga lisa jakk ja jalanõudeks vali näiteks saapad. Kui sa ei taha välja näha nagu väga laisk riietuja, siis vali pigem neutraalset või tumedamat tooni seelik.