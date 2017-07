Võltsrinnad võivad päästa sinu elu

Kui keegi peaks kunagi sinu pihta tulistama, siis kunstrinnad võivad päästa sinu elu.

Protseduur, mis on populaarne näiteks kuulsuste seas, sest soovitakse suuremat rinnapartiid, võib ühtlasi ka vähendada püstolilasust saadavaid vigastusi, sest aeglustab kuuli liikumist.

Uurijad selle veidra eksperimendi taga ütlevad, et kunstrinnad võivad olla elu ja surma küsimus. Nimelt on uuringuga leitud, et silikoonrindade puhul liigub kuul 20 protsenti vähem sügavale ja seeläbi väheneb risk, et organid saavad tõsiseid kahjustusi.

Viimaste aastate jooksul on olnud juhtumeid, kus naised on väitnud, et implantaadid on päästnud nende elu. Et testida, kas nende naiste väidetel on tõepõhi all, viisid Utah ülikooli teadlased läbi eksperimendi.

Nad tulistasid kuuli sünteetilise geeli sisse, mis on sarnane inimese koega ja seejärel analüüsisid, kas rinnaimplantaat võiks aeglustada kuuli liikumist kehas. Nad leidsid, et implantaat toimib nagu väikene turvapadi ja tõepoolest aeglustab kuuli liikumiskiirust.