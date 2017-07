Kuidas süüa kvaliteetselt ja mitte jääda vaeseks?

Ära osta supertoite

Kõik need trendikad supertoidud, mida reklaamitakse? Ära osta neid. Need on trendikad põhjusega ning see pole soodne eluviis.

Ära söö väljas

Väljas süües pole sul kontrolli selle üle, mida sinna sisse pannakse. Kuigi nimi ja koostis võib tunduda tervislik, ei ole sul valmistamisprotsessist aimugi.

Osta turult

Nii tead täpselt, kus tooraine on tulnud ning saad suure tõenäosusega kontakti ka kasvatajaga. Hea, värske, tervislik, vahenduseta.

Hoia asjad lihtsad

On nii palju häid lihtsaid maitseid, mille kokkupanek ei maksa üldse palju. Hoia ennast eemal trendidest, mis söögimaailmas on ning usalda enda teadmisi toitumisest ja toidu valmistamisest. Ja mis põhiline – tee ise.