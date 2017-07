Üheksa kindlat märki, et sa peaksid oma mehega abielluma

Ta armastab sind sellisena nagu sa oled

Ta armastab sind koos kõikide sinu vigadega, ega ürita sind muuta. Ta kannatab ära sinu tujukuse, on sulle alati abiks ja toeks. Mees, kellega abiellud, peaks armastama sinu juures kõike ja tegema nii, et ka sina sellest teadlik oleksid.

Ta on humoorikas

Sinu tulevane abikaasa ei pea olema elukutseline koomik, aga ta peab suutma sind naerma ajada. Naerul on tähtis osa igas terves suhtes, see aitab teil luua omavahelist sidet. Isegi kui kellegi teise arvates ta pole naljakas, siis sinu arvates peaks ta kindlasti olema – see muudab teie suhte pikemas perspektiivis palju paremaks.

Ta on inimeste vastu lahke

See kuidas kaaslane sinuga käitub on muidugi väga oluline, aga väga palju saad tema kohta öelda ka selle järgi, kuidas käitub ta teiste inimestega enda ümber.

Mees, kellega sa abiellud, peaks olema hea inimene – sinuga koos ja eraldi.

Te saate omavahel kõigest rääkida

Väga tähtis on tunda, et saad oma tulevase abikaasaga jagada kõiki oma mõtteid ja tundeid. Kui teil on hea klapp, siis te võite lõputult jutustada kõikidel teemadel, ilma et ära tüdineks.

Ta meeldib sulle

Nüüd sa kindlasti mõtled, et mis mõttes? Aga kui sa tahad kellegagi abielluda, siis sa peaksid teda armastama, aga samal ajal peaks ta sulle ka meeldima. Liiga tihti leiame me ennast kedagi imetlemast selle tõttu, et ta on näiteks seksikas, aga sellist sorti omadused ei näita, kas tegemist on hea inimesega. Me kipume unustama, et tõsise suhtes aluseks on kahe inimese vaheline siiras kiindumus, mis ei põhine ainult välimusel.

Enne kui sa kellegagi abiellud, ole kindel, et sulle siiralt meeldib see inimene, mitte sa pole lihtsalt armunud.

Sa respekteerid teda

Üheskoos meeldimisega peaksid sa ka respekteerima oma kaaslast. Sa jälgid tema tegevusi imetlusega ja oled tema üle uhke. Mitte kunagi ei ole sa kade tema edusammude pärast, vaid toetad teda.

Ta on sinu tugi

Kui sa arvad, et oled leidnud oma tulevase abikaasa, siis peaksid sa ka tundma, et ta on justkui sinu tugisammas.

Sinu partner eluks peaks olema inimene, kelle juures tunned ennast kodus. Tema käsi enda ümber tahad tunda nii öösel kui päeval.

Teil on sarnane arusaam romantikast

Võib olla raske veeta kogu ülejäänud elu inimesega, kes arvab, et romantiline on prill-laua alla panek, samal ajal kui sinu jaoks tähendab romantika õhtusööki küünalvalgel. Samuti ei toimi selline suhe, kus üks inimene soovib seksida mõned korrad nädalas, aga teine eelistaks seda teha kord poole aasta jooksul.

Sa oled tema jaoks number üks

Kui sa oled enda arvates leidnud kaaslase kogu eluks, siis veendu, et tema tunneb sinu suhtes sama.

Sa peaksid olema tema jaoks prioriteet, ta ei saa lükata sind oma elus tagaplaanile. Ta peaks sulle näitama, kui oluline sa tema jaoks oled.

Kui sa näed neid märke oma kaaslase juures, siis on võimalus, et temast saab sinu abikaasa. See on tõenäoliselt üks kõige erutavamaid ja imelisemaid tundeid maailmas!