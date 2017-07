Kuidas käituda, kui näed eksi esimest korda pärast lahkuminekut

Kui sa tead, et on suur tõenäosus oma eksiga peagi saabuval peol kokku joosta, siis loe neid nõuandeid, mis me nüüd kohe jagame.

Ära räägi liiga palju

Ma ei tea kuidas sinuga lood on, aga kui ma muutun närviliseks, siis kipun liiga palju rääkima, et täita potentsiaalne vaikus. Ma võin rääkida millest iganes, alustades ilmast ja lõpetades parkimistrahviga, mille ma kaks nädalat tagasi sain.

Tähelepanek: tõenäoliselt ei ole vaikus ebamugav, vaid minu lõpmatu lobisemine.

Kui sa jooksed kokku oma eksiga, siis mõistlik oleks hoida jutt lühike ja sõbralik. Edukas oled sa siis, kui vestlus kestab alla kolme minuti. Teil ei ole vaja arutada, mis kõik vahepeal juhtunud on, selleks saate leppida kokku mõne teise aja.

Pea meeles, et mida rohkem sa eksi juuresolekul räägid, seda suurem on võimalus, et teed endale häbi.

Ära mõtle üle

Ära analüüsi kõike mida su eks ütleb või teeb. See kallistus ei tähendanud, et ta tahab kokku tagasi minna. Kompliment sinu välimuse suunas ei viita sellele, et ta sinusse siiani armunud on.

Eksiga kohtumine võib kujuneda üsna emotsionaalseks kogemuseks. Sa hakkad minevikku meenutama, võib-olla muutud vihaseks, et ta kõik ära rikkus. Aga mõnikord võib juhtuda, et lähed isegi natuke kiima. Ürita hoiduda oma eksi idealiseerimisest või temast fantaseerimisest, see ei ole hea mõte, sa tead seda.

Ära hakka teie kohtumisest kõikidele oma sõbrannadele rääkima, nii elad lahkuminekut aina uuesti ja uuesti üle. Sa nägid inimest oma minevikust ja see ongi kõik. Mine oma eluga edasi, soovitatakse Elite Daily´s.

Ära võta minevikku teemaks

Pidu ei ole see koht, kus hakata oma eksile meenutama, et sa oled siiani pahane selle õhtu pärast, mil ta ei pesnud nõusid või selle eest, et ta unustas sinu sünnipäeva.

Hoia vestlus eksiga kerge, põgus ja lõbus. Kui sa siiski tunned, et sul kripeldavad hinges mõned asjad, siis leppige selleks kokku eraldi kohtumine või telefonikõne.

Eksiga juhuslikult kohtudes tasub rääkida ainult olevikust. Ei tasu tuua luukeresid kohe kapist välja, see ei mõju hästi teile kummalegile.

Ära valeta oma elu kohta

Pole mõtet öelda, et sul on peigmees, kes on modell ja doktor ning omab eralennukit, juhul kui see pole tõsi.

Kui sa valetad oma praeguse töö või personaalse elu kohta, siis paistad sa väga meeleheitlik ja õnnetu. Sa ei pea kellegile muljet avaldama, pole vaja võrrelda kummal pärast lahkuminekut paremini või halvemini läheb.

Tõde on see, et inimene kellel läheb hästi, ei tunne vajadust kellegile midagi tõestada. Selline inimene elab iseenda jaoks ja on õnnelik.

Pea eksiga kokku joostes siis meeles, et kui ta küsib sinu käekäigu kohta, siis tasub jääda ausaks. Mis iganes sa teed, ära valeta. Kindlasti ei tasu eksile öelda, et sa ootad tema last, lootes teda nõnda tagasi saada, see ei tööta!

Ole targem

Kui sinu eks läheneb sulle eesmärgiga tüli üles tõmmata, siis ära lasku tema tasemele. Ole targem ja meenuta kõiki neid nippe, mis me sulle just jagasime: hoia vestlus põgus ja sõbralik, kui ta on ikka vihane, lepi temaga kokku mõni muu aeg kohtumiseks.

Juhul, kui teil on siiani vaenulikud suhted, siis temaga kohtudes tapa teda lahkusega. Ebaviisakas ja ülbe käitumine ei aita teil õnnelikult oma eludega edasi liikuda. Ütle talle lihtsalt tere või naerata sõbralikult, päeva lõpuks ei kahetse sa seda, et olid lahke ja käitusid viisakalt.

Kindlasti ära peida ennast puu või millegi muu taha, et eksi vältida. Suure tõenäosusega ta märkab sind ja saab siis kõikidele öelda «ma ju ütlesin, et ta on hull.»