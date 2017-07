Neli asja, mida endale meenutada, kui kutt ei vasta sinu sõnumitele

Kas see on õige viis oma elu elada? Muidugi mitte. Sa oled intelligentne ja asjalik naine, kellel on oma huvid, hobid, sõbrad ja perekond. Aga kui sa käid kohtamas, siis on kerge hakata natukene fantaseerima… või siis palju.

On probleem, kui sinu silmarõõmu tähelepanu või tähelepanematus hakkab juhtima sinu elu, ehk koguni seda rikkuma. Sinu enesekindlus ja õnn ei peaks sõltuma sellest, kas kutt vastab sinu sõnumitele või mitte, kirjutab Elite Daily. Sa oled sellest parem!

Toome sinuni mõne asja, mida endale meenutada, kui meeldiv kutt ei pööra sulle erilist tähelepanu või ei vasta sinu sõnumitele.

Ta ei määra sinu väärtust

Kui sinu väärtus ja õnn sõltub ainult silmarõõmu tähelepanu hulgast, siis ehk oleks aeg peeglisse vaadata ja upitada veidi oma ego.

Kas see mees on ainuke hea asi sinu elus?

Kui sul on raske leida asju, mis panevad sind tundma väärtuslikuna, siis on aeg hakata ennast kasulikuna tundma. Tee midagi ühiskonna heaks, näiteks mine vabatahtlikuks, osale heategevuses, ole kellegi tuutor või korja tänavalt prügi üles. Veel võid näiteks peole varem kohale minna, et aidata asjad valmis sättida, hiljem saad aidata ka koristada. Anna sõbrale nõu või ole liikluses teiste vastu lahke.

Heategude tegemine ja lahke olemine, aitab sul mõista, et sinu väärtus ja vajadus ei olene sellest, kas üks mees arvab, et sa oled atraktiivne või mitte.

Sul on hobisid, mis ei kaasa mehi

Kui sinu ainuke hobi on ootamine, et mehed sulle helistaks, siis on aeg otsida endale mõni uus hobi.

On aeg endale meenutada, mida sulle teha meeldib, nii et tee oma huvidest nimekiri. Kas sulle meeldib üksi filme vaadata? Maalida? Muuseumis käia? Külastada kohalikku parki? Matkata?

Võta endale üks päev, kus pühendud just nendele tegevustele, mis sulle huvi pakuvad. Sa võid olla väga õnnelik ka ilma meheta. Erinevad tegevused mitte ainult ei aita aega kiiremini mööda saata, sel ajal kui ootad, et kutt sulle helistaks (ehkki sa ei peaks kunagi kannatamatult ootama mingi kuti kõnet), vaid näitavad sulle, et sul on tore aeg ka ilma temata.

Mees peaks olema lisand sinu elus, mitte kogu sinu elu!

Ta ei ole sinu päästja

Usu mind, mul on olnud suhteid, kus olen lootnud, et mees parandab kõik, mis mul parasjagu elus halvasti on. Kui mul oli igav, siis ootasin, et mees mind lõbustaks. Kui mul oli depressioon, siis lootsin, et mees muudab mind õnnelikuks. Ja kui tundsin ennast inetuna, siis arvasin, et kohtamas käimine paneb mind ennast paremini tundma.

Tegelikult tuleb õnn seestpoolt. Sellest aru saamine ja selle mõtte järgi elamine nõuab palju tööd iseendaga, aga kui sa lõpuks mõistad, kuidas olla endaga rahul, siis oled sa leidnud õnnevalemi.

Seega, ära tunne ennast halvasti, kui see kutt ei helista, sest tema ei paranda sind. Ta võib sind panna ennast hästi tundma lühikese perioodi vältel, nagu narkootikum, aga lõpuks tuled sa ikka pilvedelt alla.

Vallaline olek on OK

Suhtes olek ei defineeri sind. See ei ole parem ega halvem, kui vallaline olek. Sul on endiselt samad probleemid, mis ennegi, kui mitte rohkem, sest nüüd sa pead ka peigmehega toime tulema.

Seega, kui sa oled haaratud ideest sundida suhtesse keegi, kes pole sinust väga huvitatud, siis tuleta endale meelde, et vallaline olla ei ole üldse paha.

Sa ei pea kellelegi vastuseid jagama, ei pea vaidlema kuhu restorani minna ning jäävad ära hirmsad esmakohtumised perekonnaga. Sa võid pissida uks lahti või süüa otse panni pealt, samal ajal voodis pikutades!

Vallaline on äge olla! Sa ei taha, et elu mööduks sinust, samal ajal kui sa ootad mingi kuti sõnumeid. Keskendu endale ja ela, küll see õige jõuab tulla!