Muhu, Itaalia ja Skandinaavia ühes köögis koos

«Millal see värske kartul ometi tuleb?! Käin neid iga päev vaatamas ja muudkui ootan,» kurvastab soomlanna Sikke Sumari tänavuse jaheda suve üle ja osutab oma Nami Namaste kokandustalu õuel aiamaa suunas. Lisaks kartulile kasvavad seal kõik muud majapidamises tarvilikud köögiviljad, salatid, maitsetaimed, marjad ja lilled. Rabarber, suvikõrvits, tomat, kurk, porgand, peet, lehtpeet, paksoi, lehtkapsas, sõstrad – kui nimetada vaid mõned. «Ja mahedalt, ei mingeid mürke,» rõhutab Sikke.

Ükski talv ei möödu Sikkel enam Muhumaalt varutud ja soolaga läbi uhmerdatud leeskputketa, mis täidab edukalt puljongikuubiku ülesande suppides ja hautistes.

Kibelus noort kartulit süüa on aga suur. Sikke juba teab, et ühe esimese asjana valmistab ta värskeid mugulaid Muhu proua Liivia retsepti järgi. Neid õppis Nami Namaste perenaine tegema möödunud kümnendi alguses, kui ostis saarele üle saja aasta vanuse Vana-Tähvena kaluritalu ja käis seal esialgu vaid suvitamas. Ega retseptis midagi keerulist olegi. Tükeldad kuuma kartuli suurteks kuubikuteks ja segad maitsevõiga, kuhu on hakitud rohkelt tilli ja murulauku ning pandud soola ja pipart.

«Väga mõnus. Nagu värske kartul ja heeringaski, mis ammuilma kokku laulatatud,» kinnitab Sikke, kes ka oma kaheksast Soomes ja/või Eestis ilmunud kokaraamatust kolmes kõneleb just oma Muhu talu maitsemaailmast.

Talu perenaine tõttab peamajja, kus on tema isiklik kööginurk, ja toob nuusutada purgitäie ürdipuru, üht muhumaist imet. «Tuttav aroom, eks ole. See on leeskputk. Üks mu siinseid leide,» ütleb ta. Ükski talv ei möödu Sikkel enam Muhumaalt varutud ja soolaga läbi uhmerdatud leeskputketa, mis täidab edukalt puljongikuubiku ülesande suppides ja hautistes. Ka ümberkaudsetes metsades kasvav karulauk on asi, mille ta enda jaoks just saarel avastas – Soomes seda väga ei tunta. Samuti on Sikkele uus söögitaim merikapsas, mis kasvab sealsamas mõne rattasõiduminuti kaugusel mererannas ja mis tema meelest maitseb paremini kui spargel. «Ja kui maitsev on eestlaste biskviitkattega rabarberikook!»

Mitte ühegi maa köök

Majaperenaine on raudselt seda meelt, et kohalik ja hooajaline on üle kõige, ükskõik, millises maailma otsas sa oled, Muhus, Itaalias või Kreetal. Muhu saarel pole ju mõtet kasvatada eksootilisi taimi või vilju, isegi rosmariini mitte, kui see polegi mõeldud selles mullas kasvama ja talve üle ei ela. Üldse on moodne inimene ära hellitatud, et kõike saab aasta ringi. «Ei pea maasikaid jaanuaris sööma. Nii kaob palju hooajamaitsete võlust,» arvab Sikke. Kui ikka varasuvel vohab aianurgas nõges ja võilill, mingu potti see; hilissuvel aga õun ja seen.

Sama hoiak valitseb Nami Namaste köögis, kus kokakulpi hoiab juba viiendat suve hollandlane Albert Veenendaal ja abiks käib Sikke abikaasa Tony Ilmoni, kellega naine aastate eest Helsingis menukat Itaalia restorani pidas. Pakutakse maalähedast ja lihtsat talutoitu, mis ei liigitu mitte ühegi maa ega trendi köögiks, vaid on segu kõigest, mis talu perenaisele ja Albertile maitseb. Muhust, Itaaliast, Skandinaaviast. Itaalia hoovused on Sikke eelistustes siiski esikohal, sest sealne taluköök on ühtaegu lihtne, hea ja toitev. «See täidab nii keha kui ka hinge. Peen gurmee aga ei täida kumbagi, ei kõhtu ega hinge,» lisab Sikke.