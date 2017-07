Nii Helle Merile kui Ingrid Rüütlile esinduskleite ja kostüüme disaininud Kai Saare sõnul Kaljulaid alles otsib enda stiili ning selge on see, et tema isiklikud rõivaeelistused erinevad märkimisväärselt sellest, mida ta riigi presidendina kanda võiks.