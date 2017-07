Üheksa asja, mida treener sulle trennis öelda tahaks

1. Keskendu!

Küsi endalt, miks sa trenni oled tulnud. Ükskõik kas see on selleks, et kaotada kaalu, saada lihaseid või kaotada süütunne söödud maiuste pärast, keskendu! Võta trennis olemisest maksimum ja pööra fookus trenni tegemisele.

2. Ütle enne trenni, kui sul on mingi vigastus

Isegi, kui treener sinult seda ei küsi, mine räägi treenerile enda vigastusest enne trenni. Nii sujub trenn ladusamalt ning treener ei pea hakkama poole trenni pealt sinule alternatiive mõtlema.

3. Trenni oodates ära lihtsalt seisa niisama

Teed endale karuteene, kui istud või seisad enne trenni paigal ja siis hakkad tegema intensiivset trenni. Jaluta ringi, tee kükke või jookse - valmista oma keha trenniks ette. Sel viisil saad uksest sisse astudes kohe trenniks valmis olla selle asemel, et raisata tunni algusest kümme minutit keha soojendamisele.

4. Kasuta turvajat

Kangi tõstes, kasuta turvajat. Kui sul endal kaasas pole (ega eratreenerit selleks), siis palu mõne jõusaali töötaja abi. Ilma abiliseta on progress trennis väiksem, kuna ei katsetata nii palju piire. Turvaja aitab sul turvaliselt proovida raskemaid raskuseid ilma hirmuta end vigastada.

5. Pane trenni ajaks enda telefon eemale

Pildid pole ainsad vaenlased, ka sõnumid ja sotsiaalmeedia. Trenn peaks olema päevas see aeg, mil ühendad end lahti argipäevast ning keskendud vaid iseendale.

6. Ära viska raskuseid

Sa peaks alati tõstma ja langetama raskusi rahulikult, kontrollides enda keha. Hea moodus on teha seda läbi küki, sirge seljaga.

7. Tee harjutus lõpuni

Numbrite lugemine on põhjusega. See on selleks, et pingutaksid pisut rohkem ja motiveerida sind lõpuni tegema. Kui lõpetad enne korduste lõppu, pole sel mingit mõtet. Ära anna alla enne, kui kõik kordused on tehtud. Sa ju ei tähista uut aastat «kolme peal»?

8. Ole kõige töökam treenija ruumis

Paljud võiksid joosta palju kiiremini, kuid teevad seda siiski samas tempos, mis inimene nende kõrval. Justkui kardavad paista silma või tunduda, et pingutavad üle. Kuid see ju ongi eesmärk! Ole see inimene, kelle pärast ka teised rohkem pingutama hakkavad.

9. Ära lahku enne venitamist

Paljud inimesed alahindavad venitust kui tunni lõpetamise osa. Mis veel hullem - osad inimesed lahkuvad selle ajal, segades kõiki ümberringi. Õpi mõistma venitust kui olulist trenni osa.

Allikas: WellAndGood