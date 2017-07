Levinud seksimüüdid, mida eestlased usuvad

Meie pole samuti nõus alla andma ja kinnitame, et me jätkame seni, kuni seksuaalsus pole enam tabuteema ja ebaterved müüdid on unustusse vajunud, kirjutab Ulakas Kaunitar oma blogis.

1) Kui naine ei lähe erutunud olekus piisavalt niiskeks, siis ei pea meest välja vahetama!

Meile on tõepoolest väidetud, et kui mees naist märjaks ei suuda ajada, siis on tegu viletsa mehega ja naine peab ta kohe maha jätma. Kui see oleks tõsi, siis oleks ca 50 protsenti naistest vallalised ja 50 protsenti meestest elaksid teadmisega, et nad ei kõlba kuhugi ning oleksid järjekorras nende naiste uste taga, kel looduslik niisutussüsteem mitte kunagi ei streigi. Tõsi on see, et vagiina niiskus oleneb esmajärjekorras östrogeeni tasemest, mitte mehest ja östrogeeni tase võib muutuda liiga madalaks erinevatel põhjustel: imetamine, menopaus, vahetult enne ja pärast ovulatsiooni ja mõnede ravimite (nt antibeebipillide) võtmine. Ka vähene vedeliku tarbimine ja suitsetamine on põhjusteks, miks naine ei tooda vahekorra ajal piisavalt niiskust.

Kui naisel on organismis vähe vett ja östrogeeni tase madal, siis võib mees kasvõi pea peal seistes tantratrikke teha või dildodega žongleerida, aga naine sellest märjemaks ei lähe – ei lähe ei sellest mehest ega ka ühestki teisest!

Kõige kurvem on see, et naised tihti häbenevad seda, et nad märjaks ei lähe, esiteks tunnevad nad end katkisena, sest ei toimi nii nagu ühiskond sunnib neid toimima ja teiseks kardavad nad, et solvavad oma mehe au, kui teevad ettepaneku libesti kasutamiseks. Selle tulemusel paljud naised lihtsalt kannatavad kuiva vahekorra ajal tekkivat valu.

Meestel on raske mõista, et vahekord on naise jaoks alati emotsionaalsem ja sügavam kui nende jaoks, sest vahekorra ajaks peab naine avama oma keha, eemaldama kaitserüü, panema end haavatavasse seisundisse ja laskma kellelgi teisel tungida enda sisse. Kui paljud mehed üldse teavad, mis tunne on, kui miski neisse siseneb? «Sissetungija» ei saa kunagi teada, mis tunne on sellel, kelle «sisse tungitakse». Ameerika moelooja Tom Ford on öelnud, et iga mees peaks kord elus saama tunda, mis tunne on kogeda penetratsiooni, selleks et mõista naisi paremini. Oleme Tomiga 100 protsenti nõus!

Muidugi ei tähenda libestita seks alati valu, mõnikord tundub, et ka ilma libestita on piisavalt märg ja hea, aga kas see ka tegelikult paika peab? Kui mehe suguelundid peaksid vahekorra ajal kuidagi viga saama, siis seda me näeme kohe, aga naistel on asi keerulisem, sest kahjustused tekivad ennekõike seespidiselt. Ilma libestita on suur tõenäosus, et hõõrdumise tulemusel tekivad tupes mikrohaavandid, millest meil pole õrna aimugi. Kui sa näeksid, mida võib teha libestita vahekord naisele seespidiselt, siis kas sa endiselt peaksid libesti kasutamist häbiasjaks?