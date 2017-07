Sodiaagi saladused: millise mehega tekib sul suvesuhe?

Veevalaja

Sinu suvekallim on laagrijuht, kes harrastab heategevuslikku tööd, mängib kitarri ja teab peast vähemalt kolme Leonard Coheni lugu. Tal on peas kas krunn või on ta selle juba maha lõiganud, kuid vähemalt ühe suve oma elust on ta veetnud telgis elades. Ta on õrn ja taevalikult hell ning kuigi sulle see tema juures meeldib, saab sul augusti lõpuks kõrini, et ta igale poole hiljaks jääb.

Kalad

Sul on oma suvekallimast raske aru saada, sest teil on kaugsuhe. Ta jätab sind tihti üksi, aga vahel saadab head muusikat ja räägib sellest, kui hea teil lõpuks kõik on, kui jälle kokku saate. Te lepite kokku, et loete sama raamatut ja siis saadate teineteisele selle kohta päev läbi sõnumeid. Temast on just nagu küll, aga samas ikkagi mitte piisavalt. Kui te suve jooksul kokkuvõttes vaid paar korda kokku saate, siis on tõesti kõik imeline.

Jäär

Päikesetõusu ajal on tema juba merel surfimas. Ta on väga mehine mees, kes poetab ka vägisõnu, kuid kohtleb sind rüütellikult tõelise daamina ja käitub nagu viimane härrasmees. Kui te tellite süüa, ootab ta söömisega seni, kuni ka sinu toit on kohal ning ei istu enne, kui on sind istuma aidanud. Kõike seda teeb ta loomulikult ja endastmõistetavalt. Juba paari nädalaga tunned, et saad teda usaldada. Ta parandab su korteris lekkiva kraani ja putitab autot, kuigi sa ei ole seda palunudki. Suve lõpus kolib ta aga kaugele lõunamaale, et paremates randades surfata. Sealt saadab ta sulle armsaid kirju, ja sa otsustad ka ise surfimist proovida.

Sõnn

Sinu suvekallim on sinust hullupööra sisse võetud ja tal pole kavatsustki sind kuidagi muuta. Seks on oivaline ja sa tunned, et ta tõesti mõistab sind. Ta kuulab hea meelega, kui räägid oma unistustest ja hirmudest. Suve edenedes tunned aga üha kasvavat rahutust, et midagi on valesti. Augustis mõistad, et teil pole olnud ühtegi tüli ja jätad ta maha, sest tal pole mingeid karjääriambitsioone. Mees ei saa aru, kuid sa oled endaga rahul ja leiad peagi kiirelt uue kallima mehe näol, kes sulle baaris vastu vaidleb. Sa oled oma valikuga väga rahul.

Kaksikud

Sul on korraga käsil kaks suvesuhet. Lõpuks saavad nad teineteisega tuttavaks, aga selleks ajaks oled sa juba nii harjunud selle mõttega, et sul on kaks meest, et sa ei saa arugi, miks nad vihased on. Lõpuks oled jälle üksi.

Vähk

Sa kohtad Sõnni. Abiellud temaga, sest ta saab oma emaga väga hästi läbi.

Lõvi

Sul veab, Lõvi! Kohtad meest, kes mõistab absoluutselt kõike alates sellest, miks sulle ei meeldi 80ndate mood kuni selleni, miks sinu arvamus on alati kõige kohta õige. Hommikust õhtuni saad iga päev kinnitust, et sul on temaga vedanud. Augustiks on sul hoopis teine muusika- ja moemaitse, millest tema ei tea paraku mitte kui midagi. Hetkega muutub ta sinu jaoks igavaks ja sa ei saa enam aru, mida temas üldse nägid. 1. septembriks ei mäleta sa enam tema nime ega ka midagi 80ndate moest.